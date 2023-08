Dass in der Königsfelder Straße in Fischbach gerast wird, ist immer wieder Thema im Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates wies Ortsvorsteher Peter Engesser einmal mehr auf dieses innerörtliche Problem hin und verwies auf Bitten aus den Reihen der Bevölkerung, ob die Gemeinde dort nicht Tempo 30 anordnen könne. Ortsbaumeister Hartmut Stern und Bürgermeister Martin Ragg wiesen gleich zu Beginn dieser Diskussion darauf hin, dass es sich bei der Königsfelder Straße um eine Landesstraße handelt und die Gemeinde dort nach aktueller Gesetzeslage nicht das Sagen habe. Bürgermeister Martin Ragg konnte wenigstens ein klein wenig Hoffnung verbreiten, dass das mit Tempo 30 eventuell doch einmal etwas werden könnte.

Derzeit gebe es eine Initiative von verschiedenen Kommunen, in welcher gefordert werde, dass die Kommunen bei der Einführung von innerörtlichen Tempo-Limits auch auf den sogenannten „qualifizierten Straßen“ mehr Einfluss haben sollen. Dementsprechend sollte die aktuelle Gesetzeslage angepasst werden. Diesen laufenden Prozess werde man genau beobachten und dann entsprechend reagieren. „Das ist hochspannend, aber es entwickelt sich was“, so die Einschätzung des Schultes. Bessere Nachrichten konnten Stern und Ragg mit Blick auf die vom Gemeinderat beschlossene Einführung von Tempo 30 auf allen innerörtlichen, nicht qualifizierten Gemeindestraße überbringen. Auf Fischbach bezogen laufe die Planung auf vollen Touren. „Die entsprechenden Schilder werden im Oktober aufgestellt“, so die Information von Stern mit Blick auf den zeitlichen Rahmen.