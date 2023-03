Juri Kemler übernimmt das Gasthaus „Kreuz“ in Sinkingen. Um 14 Uhr am kommenden Samstag, 1. April, findet die Eröffnungsfeier statt. Unterstützt wird Kemler als Betreiber des geschichtsträchtigen Gasthauses, das so etwas wie die Lebensader des weithin bekannten, traditionellen Sinkinger Taubenmarktes darstellt, von seiner ganzen Familie.

Kemler tritt mit der Neueröffnung die Nachfolge von Veli Bergmann und Silvia Guldner an, die sich nur rund ein Jahr nach ihrem hoffungsvollen Start für viele überraschend schnell wieder verabschiedet haben. „Das „Kreuz“ ist wichtig für Fischbach, es ist ein Dreh- und Angelpunkt, hat einen gut besuchten Stammtisch und gehört einfach zu Fischbach und zum Sinkinger Taubenmarkt“, freut sich Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser bereits im Vorfeld der Neueröffnung darüber, dass es in der Sinkinger Traditionsgaststätte weitergeht.

Und auch der Vorsitzende des Vereins Sinkinger Taubenmarkt, Claus Zoch, macht deutlich, wie wichtig das „Kreuz“ für den Taubenmarkt und besonders für die Marktleute ist, die sich dort am frühen Sonntagmorgen vor Beginn des Marktes regelmäßig zum Frühstück treffen. „Der Sinkinger Taubenmarkt und das Gasthaus „Kreuz“ gehören einfach zusammen“, so die Überzeugung von Zoch. Er freut sich, dass Kemler und seine Familie das „Kreuz“ mit Blick auf den Markt am Sonntag bereits um 7 Uhr morgens öffnen und dort die Möglichkeit besteht, zu frühstücken.

Und auch das übrige Speisen- und Getränkeangebot kann sich sehen lassen. Geboten werden neben gut bürgerlicher deutscher Küche auch einige russische Spezialitäten, wie Kemler betont. Ruhetage sind jeweils am Dienstag und Mittwoch. Am Montag, Donnerstag und Freitag ist das „Kreuz“ jeweils ab 16 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten, die bis 23 Uhr dauern, wird durchgehend warme Küche geboten, so der neue Kreuzwirt. Natürlich können im Kreuz auch wieder Familien- und Betriebsfeste stattfinden.