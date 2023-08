Tannenhof feiert einen Meilenstein im Bereich erneuerbarer Energien, denn jetzt wurde offiziell eine beeindruckende Photovoltaikanlage mit einer Gesamtfläche von 30 000 Quadratmetern in Betrieb genommen. Das berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Anlage erstreckt sich sowohl über die Dächer mehrerer Produktionsgebäude als auch über ein angrenzendes Freigelände und markiere einen bedeutsamen Schritt in Richtung nachhaltiger Energieerzeugung. Geschäftsführer Hans Schnekenburger betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Anlage für die Umwelt und die Unabhängigkeit des großen Niedereschacher Unternehmens bei der Energieversorgung. „Diese Photovoltaikanlage ist nicht nur ein Zeichen für innovative Technologien und wirtschaftlichen Fortschritt, bei optimalen Bedingungen werden annähernd 100 Prozent unseres Strombedarfs selbst generiert“, erklärte er.

Die Anlage wurde in enger Zusammenarbeit mit regionalen Energieunternehmen und Solaranlagen-Spezialisten entwickelt. Auf den Dächern des Firmengebäudes wurden präzise ausgerichtete Solarmodule installiert, um die bestmögliche Ausnutzung der Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde das angrenzende Freigelände genutzt, um zusätzliche Modulflächen zu schaffen und somit die Energieerzeugung zu maximieren.

„Die Investitionshöhe von 1,7 Millionen Euro in diese Photovoltaikanlage wird nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile bringen. Sie trägt zur Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen bei und sichert unsere Unabhängigkeit bei der Stromversorgung“, so das unternehmen in seiner Pressemitteilung abschließend.