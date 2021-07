von Redaktion

Am Sonntag kam es gegen 12.30 Uhr in Niedereschach und Neuhausen zu einem Stromausfall. Wie der Netzbetreiber ED-Netze nun in einer Pressemitteilung schreibt, waren insgesamt 41 Trafostationen betroffen. Auslöser sei demnach vermutlich ein defekter Überspannungsleiter im Netz der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) und zwei Kabeldefekte im Bereich der ED Netze GmbH.

Gemeinsam mit den Stützpunktmitarbeitern versorgten die Schalttechniker der Verbundleitstelle in Rheinfelden die betroffenen Kunden durch schrittweises Umschalten innerhalb des Mittelspannungsnetzes ab 13.18 Uhr wieder mit Strom.

Da das Zuschalten nicht überall möglich war, setzte ED Netze insgesamt zehn größere Notstromaggregate ein, mit denen 20 Trafostationen versorgt wurden.

Techniker der ED Netze waren außerdem mit dem Kabelmesswagen vor Ort, um die Schadenstelle genau einzumessen. Über dieses Spezialfahrzeug werden Spannungsimpulse in das defekte Kabel eingespeist, die an der Fehlerstelle kleine Lichtbögen auslösen. Diese Entladungen gehen mit leichten Knallgeräuschen im Erdreich einher, die sich mit einem Mikrofon orten lassen. So lässt sich der Defekt auf wenige Zentimeter genau bestimmen.

Die beiden defekten Kabel wurden noch am Sonntag repariert. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht hinein an, so die Verantwortlichen.