Noch in den 1970er Jahren musste man schon in Richtung Neudingen oder Pfohren auf die Südbaar fahren, um den Kindern beim Sonntagsauflug einmal ein Storchennest mit Elternpaar und Jungvögeln zeigen zu können.

Dass es wieder mehr Störche gibt, und sich die Population zunehmend auch in der nördlichen Baar und im weiteren Umfeld von Niedereschach ausbreitet, konnte man von Jahr zu Jahr verfolgen. 2021 wurde etwa in Dauchingen auf dem Strommast gegenüber vom Rathaus ein Weißstorchen-Paar sesshaft.

Weißstörche kreisen stundenlang über Niedereschach. | Bild: Gerhard Jerger

Was sich jedoch über dieses Wochenende über und rund um Niedereschach abspielte, so etwas haben auch die Alteingesessenen in Niedereschach noch nie gesehen: Ein Schwarm von rund 50 Störchen kreiste am Freitag- und Samstagabend stundenlang über dem Ort, ließ sich majestätisch von den Aufwinden in Gewitternähe treiben.

Zu später Stunde ließen sich etliche Paare auf den Dächern im Ort nieder, um am nächsten Morgen wieder los zu segeln. Vielleicht bereits in Richtung Süden, über Gibraltar oder den Bosporus in ihre Winterquartiere nach Afrika? Erfahrungsgemäß sammeln sich die Zugvögel Mitte bis Ende August zu größeren Trupps und ziehen dann zusammen in Richtung Süden los.

Ein riesiger Schwarm von Störchen kreist über Niedereschach. Gezählt wurden rund 50 Tiere. Sammeln sie sich für den Flug nach Süden? | Bild: Gerhard Jerger

Ob das an diesem Wochenende der Fall war, lässt sich nicht sicher sagen. Einige Störche überwintern mittlerweile in unserer Region und fliegen gar nicht mehr weg. Was auch immer die Störche zusammengeführt hat: Es war ein faszinierendes, im Ort seit Menschengedenken noch nie dagewesenes Naturschauspiel.