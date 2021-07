Heftige Niederschläge am Freitagabend. Fleißige Helfer räumen am Samstag auf. Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Verheerend sah es nach einem Starkregenereignis in der Nacht auf Samstag in und um die bekannte und für viele Menschen wichtige Elsenau-Wallfahrtsstätte in Kappel aus.Teilweise stand das Wasser in der Elsenau zwei Meter hoch, wobei die massive