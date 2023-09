Als die katholische Seelsorgeeinheit An der Eschach vor acht Jahren gegründet wurde, bestand die Idee, unter anderem durch ein gemeinsames Musikprojekt das Zusammenwachsen der neun Pfarrgemeinden zu unterstützen. Die Jahre liefen. Die Pfarrgemeinden fanden auch ohne das Projekt über die Zeit zu einem guten Miteinander. Trotzdem werden jetzt die alten Ideen aus der Schublade geholt, denn der Wunsch, gemeinsam zu musizieren, besteht ungebrochen.

Die Niedereschacherin Christine Blessing, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und Stiftungsrätin, ergriff im Anschluss an eine Klausurtagung des Pfarrgemeinderates die Initiative. Die Wahl fiel auf Stabat Mater, ein auf einem Gebet aus dem 13. Jahrhundert basierendes mitreißendes Musikstück aus der Feder von Karl Jenkins, das die traditionelle Musik Europas mit der Seele des Nahen Ostens vereint. Im seinem Mittelpunkt steht Maria, eine starke Frau und Mutter, die hier ihren adäquaten Platz in der Osterliturgie erhält.

Über Pfarrer Frederik Reith entstand der Kontakt zu Thomas Scheiflinger, für den Musik nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Der Vorarlberger lebt mittlerweile in der Region. Gefragt als Dirigent und Chorleiter ist er weit über die Grenzen hinaus. Er übernimmt die musikalische Leitung des Musikprojekts. Aktuell sei er viel im Bereich der Symphonieorchester und der Blasmusik unterwegs, sagt Thomas Scheiflinger von sich selbst. Jetzt etwas mit Chormusik zu machen, was einen gewissen Anspruch habe, reize ihn besonders.

Thomas Scheiflinger absolvierte ein Studium der Kirchenmusik, der Klarinette und des Dirigierens in Österreich. Seinen Bachelor machte er in Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Italienisch an der Eberhard-Karls Universität Tübingen. Den Master of Arts absolvierte er an der staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und das Fach Dirigieren an der Musikhochschule Stuttgart. Mittlerweile leitet er unter anderem die Stadtkapelle Schömberg sowie das Kreisjugendorchester Böblingen und unterrichtet an mehreren Musikschulen. In der Region war er unter anderem als Projektdirigent in Fischbach und Neuhausen tätig. Im kommenden Jahr werden ihn Engagements nach Belgien und Japan führen.

„Wir haben in der Seelsorgeeinheit ja eigentlich mehrere Kirchenchöre“, erklärt Christine Blessing. Jeder habe seine Stärken. Diesmal habe man aber ganz bewusst etwas Neues machen wollen. Etwas über die Gemeindegrenzen hinweg reichendes. Etwas, mit dem man alle Musikfreunde, speziell die Freunde des Gesangs anspreche. Alle, jede und jeder, auch über die Seelsorgeeinheit hinaus, seien zur Mitwirkung eingeladen. „60 bis 70 Sänger wären schon toll“, hofft Christine Blessing.

Das Mitwirken beim Chorprojekt brauche dennoch gewisse Erfahrung, verdeutlicht Thomas Scheiflinger den Anspruch. Die verwendeten Sprachen seien eine der Herausforderungen. Ein Satz enthalte zum Beispiel eine Zeile, die in englisch, lateinisch, griechisch, aramäisch und hebräisch gesungen wird. Mit Ausnahme der englischen Sprache aber Sprachen, die man weitgehend vom Papier singen könne, beruhigt Thomas Scheiflinger.

Das Stabat Mater als Text betrachtet das Leid, das die Kreuzigung auslöst, aus dem Blickwinkel der Mutter Maria und bittet sie um Leidensgemeinschaft und Fürbitte. Zu Ostern, einer Zeit, die eigentlich komplett auf Jesus fixiert sei, rücke das Gebet Maria als Frau und Mutter in den Fokus. Damit treffe es einen gewissen Zeitgeist, nennt Christine Blessing einen der Gründe warum die Wahl auf dieses Werk fiel.

Das Gebet in 20 Strophen wurde oft vertont. Das mehrsätzige Werk von Karl Jenkins gehört zu den längsten. Für die Sänger bedeutet das eine knappe Stunde, die das Stück benötigt. Das könne zur Konditionsfrage werden, sind sich Christine Blessing und Thomas Scheiflinger einig.

Die Komposition für Chor und Orchester wurde im Jahr 2008 unter Leitung von Karl Jenkins selbst in Liverpool uraufgeführt. Wie in vielen anderen seiner Werke gibt es in Stabat Mater sowohl traditionelle westliche Musik als auch andere ethnische Einflüsse in Instrumenten und Singweisen, hier insbesondere aus dem Nahen Osten. Eine weitere Herausforderung für die Musiker, gleichzeitig aber für Thomas Scheiflinger und Christine Blessing auch einer der Anreize dieses Werkes.

Um den Aufwand für das Projekt der Seelsorgeeinheit An der Eschach überhaupt stemmbar zu machen, wird einzig der Chor als Projektchor gebildet. Den instrumentalen Part übernehmen professionelle Musiker.

„Es ist schön, dass wir mit dem Chorprojekt jetzt mal etwas machen, was wir als Seelsorgeeinheit wollen, und nicht nur etwas, das wir machen müssen“, ist Pfarrer Frederik Reith schon jetzt angetan von dem Projekt. Und auch Christine Blessing und Thomas Scheiflinger ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben, wenn sie vom Werk, dessen Eigenheiten und Schwierigkeiten berichten. Vor den Sängern liegen herausfordernde Proben. Die drei Aufführungen in der kommenden Osterzeit dürfen mit Vorfreude und Spannung erwartet werden.