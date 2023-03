Harte Zeiten für die Pendler aus Niedereschach in Richtung Schwenningen ebenso wie zum Autobahnanschluss: Ab 24. April machen die Arbeiten an der Notwasser-Versorgung nach Dauchingen eine Vollsperrung der Niedereschacher Straße nördlich des Kreisverkehrs notwendig. Auf die ohnehin schon total überlastete Dauchinger Straße in Niedereschach dürfte weiterer, vor allem Schwerlastverkehr zukommen. Durch Dauchingen ist dann kein Durchkommen mehr möglich. Eigentlich sollten die Arbeiten abgeschlossen sein, doch die ausführende Firma der ersten Bauabschnitte hatte mit Personal- und Materialproblemen zu kämpfen. So wurde nur der südliche Teil der Niedereschacher Straße bis zum Kreisverkehr fertiggestellt. Die monatelange Umleitung durch den Ort über die Schwarzwaldstraße und den Zinken hatte für viel Unmut im Ort gesorgt. Zugesagt sei, ab 24. April mit zwei Kolonnen zu arbeiten, teilte Hauptamtsleiter Andreas Krebs mit. Die Arbeiten sollen bis Ende Juni 2023 beendet sein. Parallel wird die Wasserleitung außerorts weitergeführt. Der Beginn der Arbeiten ist laut Firma Jäkle aus Loßburg jedoch wetterabhängig. Geplante Restbauzeit: zwei Wochen. Der Fahrrad-, jedoch nicht der Autoverkehr werde hier beeinträchtigt.