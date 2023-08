Als ein Ort der Glückseligkeit war Niedereschach im SÜDKURIER noch letztes Jahr im September betitelt worden, was die Gemeindefinanzen betrifft. Im Finanzzwischenbericht von Rechnungsamtsleiterin Melanie Cziep war durch unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen und weitere Mehrerträge von einem „Wahnsinnsergebnis“ die Rede – und von einem verbesserten Haushaltsergebnis von 4,18 Millionen Euro. Nach nunmehr etwas über einem halben Jahr scheint davon allerdings nicht mehr viel übrig zu sein.

Wie sonst wäre es zu erklären, dass die Mütter des Elternbeirats der Schule und des Kindergartens in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf ihre Bitte, auf dem neuen Spielplatz im Baugebiet Vorderer Herrenberg doch ein Sonnensegel zu installieren, vom Ortsbaumeister mit einem knappen, aber deutlichen Satz abgeschmettert wurden: „Das können wir uns als Kommune nicht leisten.“

Ein große Zuhörerschar war in der letzten Ratssitzung anwesend, darunter eine Gruppe junger Mütter vom Elternbeirat Schule wie auch Kindergarten. Deren Sprecher Sven Rueß hatte in der Fragestunde zu Beginn der Sitzung darum gebeten, den Spielplätzen im Ort doch etwas mehr Aufmerksamkeit und Pflege zukommen zu lassen. Ob man da nicht etwas aktiver werden könnte, auch die Spielgeräte auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen, damit Kinder da wieder fröhlich und ohne Gefahr spielen können.

Vorrangig ging es jedoch um die Beschattung des neuen, schmucken Spielplatzes am Starenweg im Vorderen Herrenberg mit einem Sonnensegel. „Ein wunderschöner Spielplatz, den die Kinder ja liebend gerne nutzen, aber im Sommer ist das tagsüber nicht möglich, weil da einfach ein Sonnensegel fehlt“, so der Einwand – und warum dies bei der Konzeption des Platzes nicht gleich berücksichtigt worden sei? Die Antwort von Ortsbaumeister Hartmut Stern: Ein Sonnensegel müsse er aus Sicht der Gemeinde und mit Blick auf den Unterhalt schlicht und ergreifend ablehnen. Und auch sonst würden auf gemeindeeigenen Spielplätzen keine Sonnensegel installiert, weil die Kosten und der Wartungsaufwand zu hoch seien. Wenn die Sonne zu stark scheine, liege es in der Sorgfaltspflicht der Eltern, an diesem Tag den Spielplatz in den Morgen- oder Abendstunden zu nutzen. Stern: „Wir können es uns als Kommune nicht leisten, auf jedem Spielplatz einen Sonnenschutz zu installieren“. Stattdessen würden, so die Überlegungen seitens der Gemeinde, dort zwei Großbäume gepflanzt, die dann vielleicht für die Kinder der nächsten Generation geeignet wären, den notwendigen Schatten zu spenden, so die Argumentation des Ortsbaumeisters. Und was die Sicherheit der Spielplätze betrifft, so würden diese einer monatlichen Sichtprüfung unterzogen, jährlich finde eine Hauptprüfung statt.

Zum Thema meldete sich Elisabeth Beck aus den Zuhörerreihen zu Wort, sie hätte noch ein Sonnensegel von einem Kindergarten bei sich zuhause liegen, dies würde sie der Gemeinde gerne schenken. „Ich kann das Geschenk nicht annehmen“, erwiderte der Ortsbaumeister. Und Bürgermeister Martin Ragg ergänzte: „So lieb das von Ihnen gemeint ist, aber der Herr Stern hat es gerade erläutert, der Aufwand ließe dies nicht zu.“

Was den Aufwand betrifft, erklärte Stern auf Nachfrage, dass dieser, wenn ein Sonnensegel angebracht wird, darin bestehe, dass beispielsweise für eine sturmsichere Verankerung gesorgt werden müsse. Zudem müssen die Segel von den Bauhofmitarbeitern dann vor dem Winter abgehängt und eingelagert und im Frühjahr wieder aufgehängt werden.

Hinzu komme, dass es in der Gesamtgemeinde Niedereschach mehrere Spielplätze gebe und dann auf jedem Spielplatz Sonnensegel angebracht werden müssten. Angesichts der vielen Aufgaben, die die Bauhofmitarbeiter zu erledigen hätten, seien zusätzliche Aufgaben mit dem jetzigen Personalbestand nicht mehr stemmbar.