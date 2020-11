von Gerd Jerger

Seit Jahren werden in den Gemeinderatssitzungen immer wieder die enorm hohen Kosten für den Winterdienst an den Pranger gestellt. So auch im Vorjahr von Markus Dietrich, der deswegen die Frage aufgeworfen hatte, ob es in Anbetracht dieser Kosten nicht billiger wäre, wenn sich die Gemeinde die notwendigen Räumfahrzeuge selber beschaffe und den Winterdienst in Eigenregie durchführe.

Schon früher Kritik an den Winterdienst-Kosten

Und bereits das Jahr zuvor hatte Manuela Fauler in den Raum gestellt, dass es für sie unfassbar sei, dass man nach sechs Monaten im ersten halben Jahr schon 20 000 Euro mehr für den Winterdienst ausgegeben habe als das, was ursprünglich für das gesamte Jahr veranschlagt gewesen sei.

Deftige Einsparung von 50 000 Euro geplant

Was alle Einsprüche und Einwände bisher jedoch nicht geschafft haben, macht jetzt eine durch die Corona-Pandemie gerade noch erreichte schwarze Null im Haushaltsplan 2021 doch möglich: eine laut Rechnungsamtsleiterin Melanie Cziep deftige Einsparung auch im Winterdienst von 50 000 Euro.

Wo ist das Sparpotenzial?

Dies interessierte im Gemeinderat vor dem Hintergrund, dass es jetzt mit Einsparungen in Anbetracht der Corona-Krise nun plötzlich doch geht. Gemeinderat Michael Asal wollte wissen, wie diese Einsparungen denn aussehen sollen und wo man denn überhaupt Potenzial dafür sehe.

Nicht alles muss sofort geräumt sein

Ihm gab Ortsbaumeister Hartmut Stern die Auskunft, dass so zum Beispiel die bekannten Wander- und Spazierwege nicht unbedingt schon morgens um 6 Uhr vom Dienstleiter geräumt werden müssten. Dies könne genauso gut im Laufe des Tages oder einer Woche vom Bauhof in Eigenregie getätigt werden.

„Sturm im Bauhof durchstehen“

Dies werde natürlich wieder zu Anrufen und Beschwerden führen, „aber wenn das Geld knapp wird, muss man auch diesen Sturm im Bauhof durchstehen“. Auch sei man rechtlich nicht immer verpflichtet, jeden Weg sofort und überall zu räumen.

Hausmeister verstärkt in der Pflicht

Ferner habe man einige Dienstleisterverträge gekündigt, also Bereitstellungskosten auf ein Minimum reduziert. Was auch bedeute, dass an Schulen und Kindergärten beim Schneeräumen verstärkt die Hausmeister in der Pflicht seien.