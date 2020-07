von Gerd Jerger

Schon von weitem schallte einem bei schönstem Hochsommerwetter von dort, wo sonst eher verhaltene Stille herrscht – nämlich aus dem Innengarten des Betreuten Wohnens und des Pflegehauses in der Ortsmitte – ein lautstarkes „Hossa, hossa... Fiesta Mexicana“ entgegen. Wie das?

Schlagerparty mit Walter Kubas als Disc-Jockey

Ganz einfach: Der Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe, Walter Kubas, und sein Team hatten dort für die Bewohner des Pflegehauses und des Betreuten Wohnens eine Schlagerparty arrangiert. Kubas legte als Disc-Jockey einen musikalischen Mix mit beliebten Songs der Achtzigerjahre auf.

Viele genießen auch einfach das Zuschauen

Dies war sehr zur Freude der Bewohner des Pflegehauses, des betreuten Wohnens und auch sonstiger Interessierter auf den Laubengängen, hinter den Fenstern ihrer Zimmer oder am offenen Fenster – und je nach Pflegezustand auch im Garten, natürlich mit vorgeschriebenem Abstand.

Manche wagen ein Tänzchen

Einige Seniorinnen, die ohnehin stets zusammen im Speisesaal sind und sozusagen als Familie gelten, wagten auch schon mal ein Tänzchen und brachten somit ihre Freude über diesen gelungenen musikalischen Nachmittag zum Ausdruck.

Eisdiele hat offenbar die Eislieferung vergessen

Sogar eine ganz besondere Überraschung war noch angekündigt. Aber das erregte Gestikulieren des Pflegehaus-Teams ließ bereits erahnen, dass da wohl was nicht so recht funktionierte. Was war geschehen? Ein kühlendes Eis sollte an diesem heißen Nachmittag für alle geben. Aber die Eisdiele, bei der das Team die rund 100 Eis-Portionen geordert hatte, hatte den Auftrag offenbar vergessen und war am Sonntagnachmittag auch telefonisch nicht erreichbar.

Doch Walter Kubas versprach den Bewohnern im Eschachpark, dass das Eis im Laufe dieser Woche nachgeliefert werde.