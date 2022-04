von Gerd Jerger

Es ist ein Thema, das angesichts der horrenden Spritpreise derzeit so manchen Autofahrer umtreibt: Elektromobilität ist in aller Munde. Doch wie funktioniert das eigentlich mit dem und rund um das Elektroauto? Darüber konnten sich die Niedereschacher jetzt bei einem Bürgerabend informieren.

Viele Fragen gab es bereits bei der Autoausstellung zum Thema E-Mobilität

Vom schnuckeligen, kleinen Fiat 500e bis zum 400 PS-Luxus-SUV BMW X5 Hybrid war vor der Eschachhalle etliches vertreten, was bei der E-Mobilität an Fahrzeugen Rang und Namen hat. Eingeladen zum Bürgerabend mit dem Thema „Elektromobilität“ hatte der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Niedereschach.

Viele wollen sich vom Verbrenner trennen

Jeder hatte vor der Eschachhalle die Möglichkeit, die momentan gängigsten E-Mobile von außen und innen zu inspizieren, sogar mal eine Runde damit zu fahren, und sich sämtliche Fragen rund um das Thema von Experten beantworten zu lassen. Denn gerade vor dem Hintergrund der momentanen Diskussionen um die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg explosionsartig gestiegenen Energiekosten und vor allem Spritpreise erwägen immer mehr Autofahrer, sich von ihren Verbrennern zu trenne.

Ein Vorhaben und viele Fragen

Sie beschäftigen sich mit Fragen wie: Was muss man beim Kauf eines E-Mobils beachten? Welche Förderungen gibt es? Existieren genug Ladesäulen? Sind Elektroautos wirklich ökologischer, billiger, oder letztendlich teurer? Kann ein Elektroauto mit dem erzeugten Strom vom eigenen Dach geladen werden?

Hier spricht ein Mann mit E-Auto

Diese Fragen und alles, was rund um das Elektroauto von Belang ist, wurden beim anschließenden Impulsreferat im Otto-Sieber-Saal beantwortet. Jörg Diskowski, ebenfalls Parteimitglied im Grünen-Ortsverband und seit fast zwei Jahren selbst Besitzer eines Elektrofahrzeugs, teilte seine bisherigen Erfahrungen und stellte sich den Fragen der Besucher.

Nächster Bürgerabend Der zweite Teil der Bürgerabende zum Thema Elektromobilität folgt am Freitag, 6. Mai, ab 18 Uhr im Otto-Sieber-Saal der Eschachhalle. Dabei geht es dann um die Themen „Elektroauto und PV-Anlage – das passt zusammen“ und „Elektromobilität – die Brücke zur Mobilitätswende?“. Auch hier sollen zwei Impulsvorträge von einem erfahrenen Praktiker sowie vom Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel, Sprecher von Bündnis90/Die Grünen für klimaneutrale Antriebe im Landtag, zu einem hoffentlich lebhaften Meinungsaustausch führen. (gdj)

Diskowski informierte er über seine bisher gemachten Erfahrungen mit seinem kleinen Elektrofahrzeug, Motorleistung 108 PS, mit Batteriekapazität 52 kWh. Die lade er einmal in der Woche und das reicht für seine Bedürfnisse völlig aus, so der Referent. Sitz und Lenkradheizung fallen im Winter kaum mehr ins Gewicht, das merke man eigentlich gar nicht mehr. Die Finanzierung beinhalte in seinem Fall sogar die Wartung, die Zeiten regelmäßiger Ölwechsel und Co. seien für ihn vorbei.

„Da ziehe ich so manchem Benziner in der Beschleunigungsphase davon.“ Jörg Diskowski, stolzer E-Auto-Besitzer

Der ganz große Vorteil der Elektroautos laut Jörg Diskowski: Der Elektromotor bringe sofort seine gesamte PS-Leistung auf der Straße. Im Gegensatz dazu muss ein Auto mit Verbrennungsmotor zuerst über die verschiedenen Gänge hochgeschaltet werden. „Da ziehe ich so manchem Benziner in der Beschleunigungsphase davon“, so der stolze E-Auto-Besitzer.

Die Reichweite von 350 Kilometer im Sommer reiche ihm völlig aus, und heutzutage könne man sich ja bereits über Handy sämtliche Ladestationen auf der Route anzeige lassen. Diese lassen sich in Zukunft sogar bei einer größeren Fahrt automatisch reservieren. Die momentane technische Entwicklung schließe sogar demnächst Reichweiten bis 900 Kilometer nicht mehr aus, so der Grüne.