von Gerd Jerger

Rund 100 aus der Ukraine geflüchtete Menschen, meist Frauen und Kinder, sind seit Beginn des Krieges in der Gemeinde Niedereschach untergekommen. Aufgrund der Unterstützung vieler Vermieter, privater Initiativen und Hilfen, sind die geflüchteten Menschen zwischenzeitlich etwas zur Ruhe gekommen.

Herausforderung für die Gesamtschule

Insgesamt sind nahezu 40 Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und 17 Jahren nach Niedereschach gekommen. Eine ganz besondere Herausforderung war es dabei für die Gemeinschaftsschule, den Kindern schnell eine Unterrichtsmöglichkeit zu bieten.

Alles geht schnell und unbürokratisch

Dabei erwies es sich als Glücksfall, dass man an der Niedereschacher Schule eine ukrainische Pädagogin hat, die eine schnell, unbürokratisch und kurzfristig organisierte Vorbereitungsklasse für die ukrainischen Kinder einrichten und ihnen erste Deutschkenntnisse vermitteln konnte. Parallel dazu entstand auch ein Sprachkurs für die Eltern und andere Erwachsene aus der Ukraine. Dort vermitteln ehrenamtlich tätige Menschen, darunter frühere Lehrer, erste Deutschkenntnisse.

Helfer-Kontakt Wer sich beim Elterncafé oder in sonst einer Form mit einbringen möchte, ist herzlich eingeladen. Jede helfende Hand ist willkommen – und dies in allen Bereichen. Auch Vereine aus der Gesamtgemeinde, angefangen von den Sportvereinen bis hin zu den Musikvereinen, sind ebenfalls herzlich eingeladen, ganz niederschwellig sich und ihre Angebote an die geflüchteten Menschen aus der Ukraine direkt in der Vorbereitungsklasse oder auch im Rahmen des Elterncafés vorzustellen. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07728/6467818 oder 0160/1872457.

Ohne großes Zutun der Gemeinde hat sich an der Schule Niedereschach aus den Reihen der Ganztagesbetreuung, der Schulsozialarbeit, des Schulmensa-Teams, der Schüler und der Lehrer eine privat getragene, überaus positive Initiative entwickelt. Die Not der Kinder sehend, wurde sofort in einem Klassenzimmer eine Kleiderkammer eingerichtet und in der Mensa in den ersten Wochen ein Frühstückscafé für die Mütter und Kinder angeboten.

Teenager- und Mädchenkleider gesucht

In der Kleiderkammer, die zwischenzeitlich von einer ukrainischen Frau vorbildlich betreut wird, konnten sich die Frauen und Kinder, die meist nur mit wenigen Habseligkeiten hier ankamen, zielgerichtet mit passenden Kleidern, Schuhen, Schulmaterial und Hygieneartikeln eindecken. Benötigt werden in der Kleiderkammer nach wie vor Frauenkleider, Kleidung für Teenager und besonders Mädchenkleider für Sechs- bis Zehnjährige.

Ein bisschen Hilfe beim Loslassen

Wie wichtig und segensreich die Einrichtung des Frühstückscafés in der Schulmensa war, zeigt das Beispiel eines ukrainischen Jungen. Völlig verängstigt und traumatisiert, konnte das Kind seine Mutter nicht loslassen und klebte quasi an ihr fest. Dank des gemeinsamen Frühstücks fand der Junge wieder zu sich und traute sich nach und nach, allein am Unterricht teilzunehmen. Dabei half ihm das Wissen darum, dass die Mutter nebenan in der Mensa jederzeit verfügbar war.

Eine echte Herzenssache, um den geflüchteten Frauen und Kindern ein Gefühl der Geborgenheit zu verschaffen, ist das Elterncafé, das jetzt erstmalig stattfand. Viele zwischenmenschliche Kontakte konnten dabei vertieft werden. | Bild: Gerd Jerger

Auch vielen anderen Kindern half dieses privat organisierte Angebot, sich schnell in den Schulalltag einzufinden. Um das alles leisten zu können, hat eine an der Schule in der Schulsozialarbeit tätige Frau zudem ihre Freunde vom Tennisclub Niedereschach dazu motiviert, mit zu helfen. Sie rannte dort offene Türen ein und selbst die Kosten für die Frühstücke wurden gespendet.

Ganz neu: Das Elterncafé

Aus diesem gemeinsamen Frühstück heraus hat sich nun ein „Elterncafé“ entwickelt, das stets mittwochs von 16 bis 19 Uhr auf ehrenamtlicher Basis stattfindet. Neben Kaffee und Kuchen gab es beim jüngsten Treffen auch noch Pizza. Die ukrainischen Frauen selbst steuerten hierzu eine leckere „Sushi-Platte“ bei und viele zwischenmenschliche Kontakte wurden vertieft. Mit dabei waren, wohlgemerkt wie alle anderen auch in ihrer Freizeit, zudem Schülerinnen der Klasse 9b.