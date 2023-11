Nachdem Gemeinderat Reinhold Hummel (Die Grünen) in der vorletzten Ratssitzung mit seinem Antrag gescheitert war, die Gemeinde möge einen Informationsabend zum Thema „Migration“ mit Blick auf die aktuelle Situation in der Gemeinde organisieren, hat er nun in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband der Grünen für Donnerstag, 23. November, selbst einen solchen Informationsabend organisiert. Beginn ist um 19 Uhr im Otto-Sieber-Saal in der Eschachhalle.

Hummel stellte klar, dass es an diesem Abend nicht um Flüchtlingsdiskussionen gehen werde, die die Landes- oder Bundesebene betreffen, sondern um konkrete Informationen zur Lage vor Ort.

Wie ist die Situation in Niedereschach? Wieviele Flüchtlinge leben aktuell in Niedereschach? Woher kommen diese? Wie gestaltet sich deren Unterbringung? Welche Kosten sind der Gemeinde bislang entstanden? Wie finden sie Wohnraum? Wie läuft die Integration in den Schulen, Kindergärten oder auch am Arbeitsplatz? Wieviele geflüchtete Menschen muss die Gemeinde den neuesten Prognosen zufolge in den nächsten Wochen voraussichtlich noch aufnehmen? Solche Fragen sollen an diesem Abend, der unter dem Thema „Wie ist die Situation Geflüchteter in Niedereschach?“ steht, beantwortet werden.

Hierzu werden Experten des Landratsamtes mit auf dem Podium sitzen, die die Situation von geflüchteten Menschen beschreiben und die Regelungen der Zuweisungen, Betreuung und auch die Finanzierung erklären. Eingeladen wurden auch Vertreter der Niedereschacher Schule und des Kindergartens, Arbeitgeber von geflüchteten Menschen und Ehrenamtliche, die vor Ort Erfahrung bei der Betreuung von Flüchtlingen haben.

Wichtig ist es Hummel, dass bei der Veranstaltung die Möglichkeit zur Diskussion besteht, ebenfalls mit lokalem Bezug. Dazu zählt für Hummel unter anderem das ehrenamtliche Engagement. „Jeder noch so kleine Dienst hilft“, betont Hummel. Für geflüchtete Menschen sei vieles am Anfang Neuland und sie seien dankbar, wenn ihnen jemand hilft, sich einzuleben und zurechtzufinden. Dies seien oft ganz einfache Dinge wie die Unterstützung bei Behördengängen, bei Fragen zu Schule und Kindergärten oder auch nur dazu, wie der Müll richtig sortiert wird. Für Ehrenamtliche bieten sich viele Möglichkeiten sich einzubringen, ohne dass dies für den Einzelnen zur Überforderung führt. „Und manchmal sind die so entstehenden Kontakte der Beginn von persönlichen Freundschaften, von denen beide Seiten profitieren“, so Hummel.