von Albert Bantle

Obwohl seit dem 4. Mai wieder öffentliche Gottesdienste abgehalten werden können, wird es in der Seelsorgeeinheit (SE) An der Eschach voraussichtlich noch bis Samstag, 16. Mai, dauern, bis in einigen der neun zur Seelsorgeeinheit Niedereschach gehörenden Gemeinden wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden können.

Infektionsschutzkonzept: So benötigt man unter anderem ein Infektionsschutzkonzept, um die Auflagen zu erfüllen. Dies teilte nun Gemeindereferent Michael Käfer mit, bei dem die Fäden zur Erfüllung der Auflagen zusammenlaufen. Er stellt aktuell hierfür ein Team zusammen, nimmt mit den Gemeindeteams Kontakt auf und klärt, in welchen Kirchen die Auflagen überhaupt umgesetzt werden können.

In dem entsprechenden Erlass wird vorgeschrieben, dass in der jeweiligen Kirche für öffentliche Gottesdienste mindestens zwei Ausgänge sowie umlaufbare Kirchenbänke vorhanden sein müssen. Somit scheiden die Kirchen in Fischbach, Kappel und die Kapelle in Sinkingen für die mit Auflagen versehenen Gottesdienste aus.

Lange Liste von Auflagen

Die Liste der Auflagen, so Käfer, sei sehr lang. In einer Sitzung des Seelsorgeteams sollen am kommenden Montag die Kirchen festgelegt werden, in denen Gottesdienste möglich sind. Ebenfalls wird dann ein Gottesdienstplan für die kommenden Wochen ab dem 16. Mai festgelegt. Geplant ist, an jedem Wochenende innerhalb der Seelsorgeeinheit insgesamt zwei öffentliche Gottesdienste anzubieten.

Zunächst noch einmal Internet-Gottesdienst

Am kommenden Sonntag, 10. Mai, findet demnach noch einmal ein Livestream-Gottesdienst im Internet für alle Kirchengemeinden der SE statt, der wieder von Pfarrer Alexander Schleicher zelebriert wird. Der vorerst letzte Livestream-Gottesdienst ist für Sonntag, 17. Mai, in Kombination mit einem öffentlichen Gottesdienst geplant, um auch die Menschen zu erreichen, die noch nicht in die Kirche kommen wollen. Das Seelsorgeteam ist froh, dass überhaupt wieder öffentliche Gottesdienste angeboten werden dürfen, wird die Entwicklung genau betrachten und auf Sicht alles Weitere festlegen.

Erzbischof: Käfer verweist auch auf Instruktionen zur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise von Erzbischof Stephan Burger. Die Kirche wisse sich weiterhin verpflichtet, die Gesundheit aller zu schützen, die einen Gottesdienst mitfeiern. Deshalb seien die Gottesdienste so zu gestalten, dass die Gefahr einer Ansteckung auszuschließen sei.

Gleichzeitig spielten bei jedem Gottesdienst Form und Ästhetik eine wesentliche Rolle. Alle diesbezüglichen Faktoren seien in guter Weise gegeneinander abzuwägen. Ebenso müssten zusätzlich zu allen in den Instruktionen genannten Regelungen auch die jeweiligen ortspolizeilichen Vorgaben zur Kenntnis genommen werden.

Verantwortung vor Ort

Da Instruktionen eine rechtlich bindende Maßnahme darstellen und vor Ort verantwortet werden müssen, überlegen alle leitenden Pfarrer gemeinsam mit den Mitgliedern ihrer Seelsorgeteams und den Vertretern des Pfarrgemeinderats oder Stiftungsrates, was einem behutsamen Wiedereinstieg in die Feier öffentlicher Gottesdienste dient.

Hierbei seit zu beachten, dass Priester oder Leiter von Wort-Gottes-Feiern oder auch Mitwirkende im Liturgischen Dienst möglicherweise aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres Alters zu einer Risikogruppe gehörten und vorläufig gar nicht zum Einsatz kommen könnten. „Mit dieser Instruktion mute ich Ihnen zwar einiges an Aufwand zu, doch auf diese Weise wird es wieder möglich, für Gläubige den Zugang zur öffentlichen Feier der Sakramente herzustellen“, betont der Erzbischof.

Seelsorgeteam: Das Seelsorgeteam der SE hat beschlossen, ab Samstag 16. Mai wieder öffentliche Eucharistiefeiern zu ermöglichen, und zwar in den Kirchen in Niedereschach, Dauchingen, Weilersbach, Obereschach, Neuhausen, Mönchweiler und Königsfeld

Michael Käfer soll ein Team zusammenstellen, das für die Umsetzung der Regelungen vor Ort sorgt, damit ab dem 16. Mai wieder Gottesdienste öffentlich gefeiert werden können. Diesbezüglich hat Käfer für den 11. Mai um 19.30 Uhr zu einer Planungssitzung in Niedereschach für maximal zehn Teilnehmer eingeladen. Das Seelsorgeteams akzeptiere auch, wenn es Gemeindeteams gebe, für die der Aufwand gerade nicht leistbar sei. Dann werden diese Orte vorerst aus der Gottesdienstplanung herausgenommen.