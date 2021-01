von Gerd Jerger

Ein Segen für das Team des Pflegehauses am Eschachpark ist der seit vier Wochen laufende ehrenamtliche Einsatz von Mitgliedern der Bereitschaft des Rot-Kreuz-Ortsvereins Niedereschach (DRK). Die Gruppe mit Bereitschaftsleiterin Martia Singer an der Spitze führt im Pflegehaus einmal pro Woche Corona-Schnelltests durch.

Wöchentlicher Einsatz dauert rund drei Stunden

Dabei nehmen Singer sowie Harry Lenz, Jürgen Schmidt, Jutta Schlenker und Volker Dörflinger Abstriche nicht nur von den rund 35 Bewohnern, sondern auch von den Mitarbeitern und Pflegekräften. So kommen rund 60 Schnelltests pro Woche zusammen. Rund drei Stunden dauert der wöchentliche Einsatz des DRK-Teams, für den Pflegehausleiter David Liehner, seine Mitarbeiter und die Bewohner überaus dankbar sind.

Umfangreiche Hygienemaßnahmen

Nachdem die Corona-Pandemie das Pflegehaus im Frühjahr 2020 hart getroffen hat und dabei auch Todesfälle zu betrauern waren, unternimmt die Caritas, die das Pflegehaus führt, alles, um während der zweiten Welle das Virus aus der Einrichtung fernzuhalten. Dazu gehört, dass alle Besucher sich voranmelden müssen und erst zu ihren Angehörigen dürfen, wenn Fieber gemessen, die Hände desinfiziert und ein Schnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt wurde. Diese Schnelltests werden wiederum von Mitgliedern des Pflegepersonals durchgeführt.

Das Pflegehaus „Wir pflegen Menschlichkeit“, heißt es im Pflegehaus am Eschachpark. Die Integration in ein ganz normales Wohnumfeld gelingt dort mit einem Wohngruppenkonzept, auf das man seit der Eröffnung 2007 viel positive Resonanz erhält. Die Ausstattung und die Tagesabläufe entsprechen dem Alltagsleben eines Zuhauses. Wenn sie möchten, können sich die Bewohner an der Hausarbeit beteiligen. Nicht das Ergebnis ist dabei entscheidend, sondern die Bemühungen und Aktivitäten jedes Einzelnen. Auch die Einbindung und das hohe Engagement der Bürger von Niedereschach, was momentan durch die Corona-Pandemie allerdings stark eingeschränkt ist, gehört in das moderne Konzept des zentrumsnah gelegenen Pflegehauses.

Vermittlung durch Otto Sieber: Das Pflegehausteam, das seit Wochen und Monaten am Limit arbeitet, war daher froh und dankbar, dass sich das DRK Niedereschach auf Vermittlung des früheren Niedereschacher Bürgermeisters Otto Sieber bereit erklärt hat, die Schnelltests bei den Bewohnern und dem Personal zu übernehmen. „Das ist großartig und entlastet uns alle“, freut sich David Liehner. Dass Otto Sieber in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Sozialen Drehscheibe den Einsatz des DRK Niedereschach vermittelt hat, zeigt die enge Verbundenheit Siebers zum einst von ihm als Bürgermeister initiierten Bau des Pflegehauses. Für ihn ist das Pflegehaus und das daneben befindliche betreute Wohnen eine Herzensangelegenheit. Sieber selbst freut sich, dass Marita Singer und ihr Team bei seiner Bitte um Unterstützung sofort zugesagt haben. Das sei keine Selbstverständlichkeit und aller Ehren wert, so Sieber, der früher viele Jahre auch Vorsitzender des DRK Niedereschach war und mit seinen 76 Jahren selbst zur Corona-Risikogruppe zählt.

