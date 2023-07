Eingebettet in ein farbenprächtiges Schulfest, wurde bei schönstem Sommerwetter jetzt die Einweihung des Anbaus der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar gefeiert. Der Festakt in der Schulsporthalle, die schier aus allen Nähten platzte, wurde von der Gitarren- und Flötengruppe der Zweitklässler eröffnet, die an der Gemeinschaftsschule alle ein Instrument lernen dürfen, wie Rektor Peter Singer in seiner Begrüßungsansprache betonte. Gleichzeitig zeigte er sich vom Besucheransturm sichtlich überwältigt, auch was den Besuch der vielen Ehrengäste betraf. Mit dabei die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun, Landrat Sven Hinterseh, Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich, Alt-Bürgermeister Otto Sieber, der Chef der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten, Tamer Öteles, der frühere Rektor der Schule, Gernot Stärk, Konrektor Rainer Morschl, der Planer und Architekt Karl Peter Möhrle und dessen Team sowie als Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Gemeindereferent Michael Käfer, der die Segensworte sprach.

Nach über sieben Jahren, in denen immer wieder abschnittsweise Um- und Anbauarbeiten an der Schule erfolgt waren, sei jetzt mit dem fertiggestellten und besonders ansprechenden Neubau die Halbzeit erreicht. Daher sei nun auch der Zeitpunkt gekommen, mit einem Schulfest mal richtig zu feiern, freute sich der Rektor. Zumal an beiden Schulstandorten in Deißlingen wie in Niedereschach einfach optimale Rahmenbedingungen für die Kinder geschaffen wurden: „Wir haben tolle Bedingungen, und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Bedingungen nutzen können.“

Auch Bürgermeister Martin Ragg zeigte sich sichtlich angetan: „Heute ist ein großer Tag, auf den wir uns seit vielen Jahren freuen“, so Ragg. Vor zehn Jahren sei die gemeinsame Gemeinschaftsschule gestartet worden, und zwar gleich richtig erfolgreich. Und nachdem der Gemeinderat den weitreichenden Beschluss gefasst hatte, die für die Schularbeit notwendigen Sanierungs- und Anbaumaßnahmen abschnittweise vorzunehmen, sei nun ein Abschnitt nach dem anderen in Angriff genommen worden, und heute könne der wunderschön gelungene Schulanbau den Schülern und Lehrern übergeben werden. Aber wie laute ein bekanntes Sprichwort: „Ohne Moos nichts los,“ und so habe die Gemeinde 4,2 Millionen Euro in die Maßnahme investiert. 1,3 Millionen habe man als Zuschuss von Bund und Land erhalten. Ragg dankte allen, die an dem gelungenen Werk beteiligt waren, angefangen vom Architekturbüro Möhrle über Landrat Sven Hinterseh bis hin zu Ortsbaumeister Hartmut Stern und dessen Stellvertreter Andreas Haberer. Mit Deißlingen zusammen eine gemeinsame Gemeinschaftsschule zu realisieren, dies sei vor zehn Jahren eine kluge Entscheidung der Gemeinderäte gewesen, freute sich auch Landrat Sven Hinterseh. „Ich weiß nicht, wie die Schullandschaft in Deißlingen und Niedereschach heute aussehen würde, wenn man diese weitreichende Entscheidung damals nicht getroffen hätte.“

Begeistert zeigten sich die Gäste dann im Verlauf der Feierstunde von den vielen Aufführungen der Schüler und Lehrer in der Schulsporthalle. Das reichte von lustigen, sportlichen und schwungvollen Auftritten der Grundschüler, die die Bühne in eine Zirkusarena verwandelten, bis hin zu den Tänzen der Tanz-AG und den musikalischen Beiträgen des Schüler- und Lehrerbands sowie der Flöten- und Gitarrengruppe. Bei einem von Rektor Peter Singer angeführten Rundgang durch den Anbau, den sanierten Teil sowie die Fachräume, die es in der Ausgestaltung an vielen Schulen so nicht gebe, zeigten sich die Besucher begeistert von dem, was da zum Wohle der Schüler geschaffen wurde.

Keine Wünsche offen ließ auch das Rahmenprogramm. Für die Kinder war eine abwechslungsreiche Spielstraße eingerichtet, Experimente wurden vorgeführt, ein Kinderschminken geboten, hinzu kamen Torwandschießen, Schwarzlichttischtennis, eine Technikkabine, Instrumentenvorstellungen, ein Foto-Quiz, Bastangebote und vieles mehr.