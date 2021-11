Immer wieder gibt es Beschwerden über spielende Kinder zwischen den letzten Ruhestätten. Jetzt wurden sogar Kerzen und Blumen von en Gräbern entfernt. Die Gemeindeverwaltung appelliert nun an die Eltern.

Friedhöfe sind sensible Orte – viele Menschen reagieren emotional und auch verärgert, wenn die Ruhe ihrer verstorbenen Angehörigen gestört wird. Dies ist derzeit in Fischbach wohl immer wieder der Fall: Die Gemeindeverwaltung haben in jüngster