von Gerd Jerger

Nun hat auch Niedereschach eine DHL-Packstation. Auf dem Areal des Autohauses und der Tankstelle von Hubert Modler, der auch die Niedereschacher Postfiliale betreibt, wurde nun ein moderner Automat für Paketempfang und -versendung errichtet, die eine Vielzahl von Vorteilen für die Bevölkerung mit sich bringt, wie der agile Hubert Modler betont.

Rund um die Uhr und das an sieben Tagen in der Woche, kann die Packstation genutzt werden, um Pakete zu versenden oder in Empfang zu nehmen. Und mit Blick auf die Corona-Pandemie und die Gesundheit der Menschen, biete die Packstation zudem die Möglichkeit, Sendungen ohne Personenkontakt zu empfangen oder abzuschicken.

Kontaktlos und ohne große Mühe

„Wer irgendwo ein Paket bestellt und als Adresse die Packstation angibt, wird per E-Mail und per Push-Benachrichtigung in der Post & DHL App informiert, sobald das Paket an der Packstation abgeholt werden kann“, erklärt Modler den neuen Service auf seinem Betriebsgelände, der zudem den Vorteil bietet, dass man die Sendungen abholen kann, wann es gerade passt.

St. Georgen Nur noch gut zwei Wochen: Post schließt in St. Georgen noch viel früher als gedacht Das könnte Sie auch interessieren

Ein Paket wird, den Tag der Einstellung mit eingerechnet, an sieben Tagen bereitgestellt und kann jederzeit abgeholt werden. Sogenannte „benachrichtigte Sendungen“, die beim Paketempfänger zuhause nicht zugestellt werden konnten und dann in eine Packstation umgeleitet wurden, liegen neun Kalendertage zur Abholung bereit.

Einfaches Verfahren

„Um ein Paket abholen zu können, benötigt man eine Kundenkarte sowie den Abholcode aus der Post & DHL App“, so Hubert Modler und verweist darauf, dass das ganze Verfahren recht einfach funktioniert.

Auch das Frankieren von Paketen beim Versand sei kontaktlos und problemlos durchführbar. Wer wissen möchte, wie der Versand, der Empfang oder das Frankieren der Pakete an der Packstation im Detail funktioniert kann sich gerne an Hubert Modler oder dessen Mitarbeiter in der Postfiliale wenden.