von Albert Bantle

Kaum hat das Tauwetter eingesetzt, schon hatte man am Donnerstag in Fischbach einen größeren Wasserrohbruch zu verzeichnen. Der Übergang von eher frostigem Wetter hin zu Tauwetter ist erfahrungsgemäß die Zeit, in denen es vermehrt Rohrbrüche zu verzeichnen gibt.

Die Arbeiter der Firma Müller Team Bau und Wassermeister Reiner Schütz waren am Donnerstagmorgen in der Sinkinger Straße angesichts des strömenden Regens nicht zu beneiden, als sie die zuvor geortete Rohrbruchstelle aufbaggern und die geborstene Wasserleitung reparieren mussten.

Kurzzeitig hatten etliche Haushalte in der Sinkinger Straße deshalb am Donnerstag kein Wasser. Dank der vor einigen Jahren vorausschauend erstellten „Ringleitung“ über den Römerweg, konnte die Zahl der betroffenen Haushalte die kurzzeitig ohne Wasser waren, sehr gering gehalten werden. Ohne die „Ringleitung“ wäre ganz Sinkingen betroffen gewesen.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte Wassermeister Reiner Schütz auf seinen Überwachungseinrichten Wasserverluste im Leitungssystem bemerkt.

Pro Stunde gingen rund sieben Kubikmeter Wasser verloren. Mit Hilfe einer Fachfirma konnte am Mittwochabend die Leckstelle nach längerer Suche in der Sinkinger Straße gefunden werden. Dank der seit Jahren engen und guten Zusammenarbeit mit der heimischen Firma Müller-Team-Bau, gerade wenn es um die kurzfristige Beseitigung von Rohrbrüchen geht, konnte bereits am frühen Donnerstagmorgen mit den Grab- und Reparaturarbeiten begonnen werden. Rechtzeitig zum Mittag waren die Arbeiten beendet und die betroffenen Haushalte hatten wieder Wasser.

Dass in der Sinkinger Straße teilweise noch eine sehr alte und deshalb überaus „Rohrbruchanfällige“ Wasserleitung liegt, ist bekannt und war bereits mehrfach Thema in den kommunalen Gremien. Angesichts der zu erwartenden hohen Kosten für eine neue Wasserleitung und die dann im gleichen Zug ebenfalls angedachte und notwendige Kanalerneuerung, wurde die Maßnahme aus finanziellen Gründen bislang jedoch immer wieder verschoben.