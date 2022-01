Niedereschach vor 1 Stunde

Riesige Hilfs- und Spendenbereitschaft: 500 Festmeter Brennholz machen sich auf den Weg ins Ahrtal

Immens groß war die Resonanz auf die Brennholz-Sammelaktion der Gesamtfeuerwehr Niedereschach, an der sich auch der Kreisfeuerwehrverband Schwarzwald-Baar beteiligt hat. Am Freitag und Samstag setzten sich 18 Transportfahrzeuge mit 500 Festmeter Brennholz in Richtung Ahrtal in Bewegung. Mit vielen Bildern!