Seit jeher sind die Theateraufführungen des Trachtenvereins Reckhölderle fester Bestandteil im Vereinsleben und echter Publikumsmagnet. Auch durch die Corona-Pandemie bedingt, konnte die Theatergruppe nach fünfjähriger Zwangspause endlich wieder mit dem dreiaktigen Schwank „Gute Besserung“ von Bernd Gombold in der zweimal vollbesetzten Eschachhalle vor großem Publikum auftreten.

Und es bot sich natürlich auch gleich die beste Gelegenheit, mit dem momentan heiß diskutierten Gesundheitswesen ins Gericht zu gehen. Ob die Ärzte an sich, die Ungleichbehandlung vom Kassen- und Privatpatienten oder auch das Auftreten schamloser Pharmavertreter. So standen im Mittelpunkt des Geschehens Claus Stange als Dr. Klaus Sommer und Anja Schütz als seine Frau Marlene, die gemeinsam eine ganz gut gehende Arztpraxis führen, unterstützt von Heidi Dinter als Sprechstundenhilfe Sonja.

Arztgattin Marlene machte dabei keinen Hehl daraus, dass sie auf Privatpatienten steht, die man zur Quersubventionierung der Kassenpatienten brauche, wie sonst könnten ihre Finca auf Mallorca und das Chalet in St. Moritz finanziert werden. Privatpatienten, also wie der notgeile Hansi Lindinger als Dr. Wuschnik, der im Verlauf des Schwanks nach einer versehentlichen Verabreichung eines Aphrodisiakums aus dem Pharmakoffer des schleimigen Medikamentenvertreters Paul Pille (Carsten Nelke) wie ein brünftiger Hirsch nicht nur sämtliche Darstellerinnen über die Bühne jagte, sondern sich auch noch im Publikum nach möglichen Opfern umschaute, bis ein gezielter Faustschlag von Markus dem Spuk ein Ende setzt.

Sekt, Häppchen und Behandlung sofort oder gleich am nächsten Tag also für die Privatpatienten der Praxis, während die Kassenpatienten wie Fritz, Karl und Rosa Sommerfeld (Alwin Rist, Raphael Herbst und Anita Reich) immer wieder auf spätere Arzttermine vertröstet wurden, was Fritz Sommerfeld zum Schluss kommen ließ: „Diagnose ist die ärztliche Kunst, die Zahlungsfähigkeit seiner Patienten richtig einzuschätzen. Und was bringt den Doktor um sein täglich Brot: die Gesundheit und der Tod“.

Derart hohe Ziele im Kopf, macht es auch Tochter Katrin (Andrea Rist) ihrer Mutter nicht recht. Statt sich mit gerade diesem etwas ältlichen Privatpatienten Dr. Wuschnik verkuppeln zu lassen, liebt sie den Handwerker Markus (Frank Rist) und betreibt weiterhin ihre Massagepraxis. Denn die Arztgattin ist ein macht- und geldgieriger Drache, der privat versicherte Patienten wie den hochrangigen Beamten Dr. Wuschnik bevorzugt und ihm unzählige Massagen verschreibt, während Kassenpatienten schlichtweg abgewimmelt werden. Auch gegen Bestechung zeigt sich die Arztfrau leider nicht immun, und so hätten die schleimigen Annäherungsversuche und Komplimente des Pharmavertreters Paul Pille fast dazu geführt, dass sie gegen einen unentgeltlichen Urlaub in der Karibik auf Kosten seines Pharmakonzerns ihre Unterschrift auf eine größere Bestellung seiner Billigprodukte gesetzt hätte.

Gänzlich bodenständig dagegen Giovanni (Rainer Schütz), der sich als Hausmeister und „Mädchen für alles“ prächtig verkaufte und immer wieder für schallendes Gelächter im Saal sorgte. Auch im Reparieren der Oldtimer des Dr. Sommerfeld zeigt er seine Universalkünste, worauf er dann allerdings der Katrin Sommerfeld im vertraulichen Gespräch gestehen muss, dass die „Einspritzpumpe“ des Oldtimers irreparabel defekt sei, was Katrin zu der missverständlichen Äußerung veranlasste: „In dem Alter schon Prostatabeschwerden?“

Als eine weitere Privatpatientin und Hypochonderin zugleich kam auch Eleonore von Himmelsberg (Ulrike Storz) sehr gerne in die Praxis und konnte kaum darauf warten, sich vor Dr. Sommerfeld oben frei machen zu dürfen. Doch damit nicht genug, auch Oma Lena (Nicole Heinzelmann) sorgt noch für ordentlich Verwirrung, als sie untröstlich, weil ihr in die Jahre gekommene Oskar seit neuestem immer erst morgens heimkommt, ihn deswegen einem ärztlichen Eingriff unterziehen lassen möchte, um ihm seine sexuellen Ausflüchte ein für allemal zu nehmen. Heiße Diskussionen in der Arztpraxis, bis sich herausstellt, dass ihr Oskar nicht ihr Mann, sondern ihr Kater ist, der kastriert werden sollte.

In ihren Dankesworten für die tollen schauspielerischen Leistungen aller Beteiligten – „Ihr habt heute Abend wirklich alles gegeben“ – hob abschließend Daniela Storz den Regisseur Walter Reich ganz besonders hervor. Habe er es doch tatsächlich fertiggebracht, mit der Theatergruppe 26 Probenabende zu absolvieren, die letzten Monate seien für sie alle eine große Herausforderung gewesen, aber der Erfolg der beiden Theaterabende sei es wert gewesen.