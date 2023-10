An einen solchen Andrang von Besuchern zu einer Gemeinderatssitzung könne er sich in seiner Amtszeit überhaupt nicht erinnern, so Bürgermeister Martin Ragg in seiner Begrüßung der vielen Gäste im Sitzungssaal. Darunter im Mannschaftsdress eine große Abordnung des Niedereschacher Sportvereins wie auch der Feuerwehr. Der Sitzungssaal reichte nicht aus, um die vielen Zuhörer aufnehmen zu können, weshalb die Zwischenwand vom Sitzungssaal in das Foyer des Rathauses geöffnet wurde. Nachdem sämtliche im Rathaus vorhandenen Stühle herbeigeschafft und belegt waren, blieb zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern letztlich trotzdem nur noch ein Stehplatz übrig, um der Sitzung beiwohnen zu können.

Die Gründe für den Andrang waren die Präsentation des SV Niedereschach in Sachen Kunstrasenplatzbau und die Vorstellung des aktuellen Sachstandes für die Gerätehauserweiterungen und die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehrabteilungen Niedereschach und Fischbach. „Wir hatten noch nie so viele Zuhörer. Die Stühle reichen nicht. Ich bitte alle um Verständnis, bei allen die nun mit einem Stehplatz vorliebnehmen müssen“, entschuldigte sich Bürgermeister Martin Ragg für diese Unannehmlichkeiten gleich zu Beginn der Sitzung.

Mit Interesse erwartet wurden dann die Ausführungen des Vorsitzenden des SV, Tobias Ganter, des Sportvorstandes Kevin Figl sowie des Kunstrasenplatzexperten Franz Carlo Lehmann, Chef des Sportstättenplanungsbüro Conceptplan 4 aus Baden-Baden zum Thema geplanter Kunstrasenplatz. Ganter dankte für die Möglichkeit, dass der SV sein für den Verein richtungsweisendes Kunstrasenprojekt und alle damit verbundenen Überlegungen im Gemeinderat präsentieren könne und kam dann gleich auf den Punkt: „Wir beantragen bei der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 279.000 Euro“.

Danach präsentierte Kevin Figl das Projekt, bei dem auch eine geplante Zusammenarbeit und Kooperation mit der räumlich benachbarten Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar einen ganz wichtigen Baustein darstellt. Bei den 279.000 Euro handele es sich um den nach aktuellem Stand noch zu verzeichnenden Fehlbetrag für das mit 533.120 Euro veranschlagte Großprojekt. Den restlichen Betrag möchte der SV durch Eigenleistungen, einen erwarteten Zuschuss des Südbadischen Fußballverbandes und Spendenaktionen finanzieren.

Im Anschluss an die Präsentation richteten sich aus den Reihen des Gremiums noch viele Frage an Franz Carlo Lehmann. Dabei ging es in erster Linie um die Haltbarkeit und Lebensdauer des Kunstrasenplatzes, ökologische Aspekte und den Unterbau des Kunstrasenplatzes. „Jeder weiß jetzt, worum es geht“, fasste Bürgermeister Martin Ragg am Ende zusammen. Eine Entscheidung darüber, ob und in welcher Höhe die Gemeinde den SV bei seinem Kunstrasenplatzprojekt unterstützen kann und wird, sollte bis spätestens März 2024 gefallen sein, denn seitens des SV möchte man bereits im April 2024 mit dem Bau beginnen, den man dann den Planungen zufolge bis zum Herbst 2024 abschließen möchte.

Seitens des Gemeinderates und der Verwaltung wurde deutlich gemacht, dass die Entscheidung der Gemeinde erst im Zuge der bevorstehenden Haushaltsberatungen fallen kann. Verabschiedet werden soll der Haushaltsplan 2024 im Dezember 2023. Je früher der SV konkret weiß, was von Seiten der Gemeinde zu erwarten ist, desto besser, machten diesbezüglich Ganter und Figl klar.