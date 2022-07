Öffentliche Nachverkehr soll auch auf dem Land verlässlicher werden. Doch ob die Landbevölkerung das überhaupt will, daran wachsen Zweifel. Dennoch könnte sie die Sache teuer zu stehen kommen.

Sichtlich verärgert zeigte sich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Kappel Andreas Maier. Stein des Anstoßes: das neue Konzept des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die vielen, vor allem übergroßen Busse kutschierten in regelmäßigen