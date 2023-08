Was das Dach und die Außenfassade betrifft, ist die Fischbacher Mauritiuskirche noch gut in Schuss. Doch seit Jahren ist unübersehbar, dass der Innen- und Altarraum der Kirche ganz dringend einer Renovierung bedarf. Die Schäden treten immer offener zutage. Risse in der Wand, herunterbröckelnder Verputz, eine völlig veraltete Elektrik, die komplett erneuert werden muss. Hinzu kommt die ebenso veraltete, elektrisch betriebene Fußbodenheizung. All das lässt erahnen, dass die Innenrenovierung der denkmalgeschützten Kirche wohl einige 100.000 Euro kosten wird.

Die genauen zu erwartenden Kosten werden derzeit vom erzbischöflichen Bauamt in Freiburg ermittelt. Seitens der Kirchengemeinde Fischbach rechnet man damit, dass die Zahlen dieser ersten Kostenberechnung im Frühjahr 2024 vorliegen werden. Dann wird sich auch zeigen, ob das eigens für die Renovierung der Kirche schon vor Jahren eingerichtete Spendenkonto der Kirchengemeinde Fischbach einen signifikanten Finanzierungsbeitrag leisten kann. Auf das Sonderkonto „Kirchenrenovation Fischbach“ bei der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“ kann nach wie vor eingezahlt werden. Das gespendete Geld steht ausschließlich für die Renovierung der Fischbacher Mauritiuskirche zur Verfügung, wie Albert Roth von der Kirchengemeinde Fischbach und Stefan Fornal von der katholischen Verrechnungsstelle in Tannheim auf Nachfrage bestätigen. Fornal betont, dass das erzbischöfliche Bauamt innerhalb der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“ (SE) im Rahmen der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten alles tue, um die nötigsten Renovierungsarbeiten an allen Kirchen in der SE durchführen zu können. Diesbezüglich verweist er auf aktuell laufende Renovierungsmaßnahmen in Neuhausen, Kappel und Weilersbach. Dass viele Fischbacher Bürger hinter der notwendigen Maßnahme stehen, zeigen Spenden, die bei verschiedenen Anlässen, sei es bei Geburtstagen oder anderen Veranstaltungen, auf das Spendenkonto überwiesen werden.