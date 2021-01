von Gerd Jerger

Große Herausforderungen zu meistern haben derzeit Rektor Peter Singer, Konrektor Rainer Morschl, das Lehrerkollegium, das im Bereich der Betreuungs– und Schulsozialarbeit tätige Team und auch die Schüler der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar. Das Corona-Virus hat auch das Schulleben in zuvor unvorstellbarer Weise durcheinandergewirbelt.

Umfangreiche Bauarbeiten laufen

Neben den gravierenden Folgen der Corona-Pandemie auf den gesamten Unterrichts– und Schulbetrieb, kommen noch die Belastungen durch umfangreichen Bauarbeiten, die an den beiden Schulstandorten laufen. Weitgehend abgeschlossen werden diese Baumaßnahmen voraussichtlich rechtzeitig zum Schuljahrbeginn 2021/2022. Dann werden an beiden Schulstandorten in Niedereschach und Deißlingen die räumliche Situation und auch die digitale Ausstattung in den einzelnen Klassenzimmern noch besser sein, als sie ohnehin schon sind.

Gerade was die Fachräume und auch die digitale Ausstattung anbetrifft, sah sich die Gemeinschaftsschule bislang schon gut versorgt, was sich gerade jetzt in den schwierigen Corona-Zeiten als überaus hilfreich erwiesen hat, wenngleich dies alles den gewohnten Präsenzunterricht nicht vollwertig ersetzen kann.

Klassen wegen Bauarbeiten ausgelagert

Im Gespräch mit Rektor Peter Singer wurde deutlich, wie herausfordernd die ganze Situation für alle Beteiligten ist. Was die Bewältigung der Folgen der Baumaßnahmen betrifft, konnte man diese ohne den Einsatz von Containern durch Auslagerung einiger Klassen, beispielsweise in den Otto-Sieber-Saal in der Eschachhalle in Niedereschach, einer guten Lösung zuführen, worüber Singer sehr froh ist.

Seit dem 11. Januar 2021 finden wie in ganz Baden-Württemberg auch an der Schule Eschach-Neckar kaum Präsenzunterricht und keine anderen schulischen Veranstaltungen statt. Ebenso erfasst von dieser Regelung sind die Betreuungsangebote der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung.

Hinweise des Kultusministeriums werden befolgt

Vom Kultusministerium heißt es dazu: „Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis zum 31. Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen. Davon abweichend ist eine Öffnung der Grundschulen, der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und der Schulkindergärten ab 18. Januar auf der Grundlage der dann verfügbaren Daten möglich. Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule soll während des Zeitraums der Schulschließung an die Stelle des Unterrichts in der Präsenz das Lernen mit Materialien treten, das entweder analog, aber auch digital erfolgen kann. Für die Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 wird Fernunterricht angeboten. Mit Rücksicht auf die besondere Situation der Schülerinnen und Schüler, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen, soll ergänzend zum Fernunterricht auch Präsenzunterricht angeboten werden, aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung erforderlich ist.“

60 Laptops aus dem Digitalpakt Schule ausgegeben

Diesen Vorgaben wird man an der Gemeinschaftsschule gerecht, wie Singer betont. Erfreulicherweise habe man aus dem Digitalpakt Schule des Landes und des Bundes 60 digitale Endgeräte erhalten. 40 dieser Geräte, Laptops, wurden bereits unbürokratisch mit Leihverträgen ausgegeben. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, freut sich Singer.

Das Corona-Virus hat auch das Schulleben an der Schule, im Bild Rektor Peter Singer, komplett durcheinandergewirbelt. | Bild: Gerd Jerger

Zum Einsatz kommen die Lern– und Kommunikationsplattformen „Moodle“ und „DiLer“, mit denen man an der Schule schon vor Corona Erfahrungen gesammelt hat. Trotz des Lockdowns sind an der Schule intensive Lehrer-Fortbildungen erfolgt, denn die ganze Situation sei auch für die Lehrer eine große Herausforderung. „Alle ziehen gut mit und sind auf dem neuesten Stand“, betont Singer. Der Fernunterricht finde in Form von Video-Konferenzen statt. So erreiche man fast alle Schüler, obwohl deren Infrastruktur zu Hause oft nicht optimal sei.

Notbetreuung möglich

Natürlich läuft an der Gemeinschaftsschule auch die Notbetreuung, wie Singer auf Nachfrage bestätigt. Für den Schulstandort Niedereschach kann man sich zur Notbetreuung anmelden bei der für die Schulsozialarbeit zuständigen Daniela Storz – d_storz@lfa.org. Natürlich kann man sich auch in den beiden Rektoraten näher informieren.

Dass man an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar neben dem Hauptschulabschluss auch den regulären Realschulabschluss erwerben kann, habe sich längst herumgesprochen. Ebenso wie die Tatsache, dass seither bereits zwei Jahrgänge an der Schule mit sehr gutem Erfolg diesen Realschulabschluss auch erlangt haben. Nicht nur Eltern und Schüler aus Niedereschach, Deißlingen und Dauchingen, sondern aus dem gesamten Umland, interessierten sich daher für die Arbeit und die allen Schülern zugute kommende, nicht überall selbstverständliche Ausstattung an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar.

Coronakonforme Führungen

Üblicherweise stellte das Team der Schule rund um Peter Singer und Rainer Morschl in dieser Jahreszeit die Schule und die dort geleistete pädagogische Arbeit im Rahmen eines Tags der offenen Tür vor. Da dies aktuell nicht möglich ist, bietet man in diesem Jahr für alle interessierten Eltern und Schüler aus der gesamten Region „coronakonforme Führungen“ und ein persönliches Informationsangebot mit Schulrundgang am Standort Deißlingen an und zwar vom 25. Januar bis 5. Februar.

Digitale Elterninformation

Eine weitere Möglichkeit, die Schule und die dort geleistete Arbeit und die vorhandenen Angebote kennenzulernen, bietet eine digitale Elterninformation per Videokonferenz am heutigen Mittwoch. Hierzu muss man sich im Sekretariat melden und die E-Mailadresse mitteilen. Auch ein von den Fünftklässlern produzierte Imagefilm auf der Website der Schule beinhaltet viele Informationen.