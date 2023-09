Auf Hochtouren laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Qualitätswanderwegs „Kulturrunde“, den Walter Kubas ehrenamtlich initiiert und geplant hat. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar, in Person von Michael Braun als Leiter der Wirtschaftsförderung im Landkreis, sowie Mitarbeiterin Daniela Bailer, der Gemeinde Niedereschach sowie Vertretern des Schwarzwaldvereins und des Deutschen Wandervereins.

Die Eröffnung mit Vertretern der Institutionen, zu der alle Interessierten eingeladen sind, ist für Sonntag, 24. September, geplant. Treffpunkt ist um 9 Uhr hinter dem Rathaus im Bereich der Eschachbrücke. Von dort aus wandert man einen Teil (rund sechs Kilometer) des rund 13 Kilometer langen Wegs, den „Eschachpfad“ und den „Römerpfad“, der durch das Bubenholz, vorbei am Römerbad sowie am römischen Gutshof nach Sinkingen führt. Dort ist am Eröffnungssonntag ein Besuch des Sinkinger Taubenmarkts und eine Einkehr ins Gasthaus „Kreuz“ geplant. Wer möchte, kann auch den restlichen Wanderweg gehen, der am Startpunkt hinter dem Niedereschacher Rathaus endet.

Kubas und sein Team sind stolz darauf, dass nach monatelangen Planungen, Umplanungen und Gesprächen mit Landratsamt, Grundstückseigentümern sowie Vertretern des Schwarzwaldvereins und des Deutschen Wandervereins in zwei Wochen der Wanderweg eröffnet werden kann. Mit seinem ehrenamtlichen Team Karl Heinz Ettwein, Thomas Bekesi, Rolf Uhrig, Peter Reich, Volker Obergfell, Markus Bertsch und Heinrich Popko hat Kubas viel Vorarbeitet geleistet und alle Hürden für die Inbetriebnahme gemeistert. Allein in den vergangenen Tagen hat Kubas mit Heinrich Popko weit mehr als 200 Hinweisschilder entlang der Wanderstrecke angebracht. Rechnet man die Herstellung der Schilder und des Befestigungsmaterials zusammen, kamen hunderte ehrenamtliche Arbeitsstunden zusammen. Zudem halfen an bestimmten Stellen Mitarbeiter des Gemeindebauhofs rund um Bauhofleiter Markus Stern und Ortsbaumeister Hartmut Stern. Ihnen ist Kubas für die Unterstützung dankbar. Bis zur Eröffnung sind noch die Waldarbeiter des Forstamts im Bereich des Fischbacher Bubenholzes und entlang des Waldweges im Einsatz, um den Weg von beim jüngsten Gewittersturm umgefallenen Bäumen zu befreien und Gefahrstellen zu entschärfen.