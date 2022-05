von Gerd Jerger

Vor einer großen Zuschauerkulisse präsentierte sich die Feuerwehr Kappel am Samstagnachmittag mit einer großen Schauübung beim Wohnhaus Reich im Winkel 8 in der Kappeler Ortsmitte vor gleich zweifach geschichtlichen Hintergrund. Einmal wird in diesem Jahr die im August 1922 gegründete Feuerwehr Kappel 100 Jahre alt. Außerdem hat das Übungs-Haus mit dem damaligem Hausbesitzer Johann Reich am 1. November 1931 als ein Objekt innerhalb einer Brandserie von gleich vier Bränden bereits einmal gebrannt, als nebenan in der damaligen Schule noch unterrichtet wurde.

Welch enorme Zerstörungskraft eine Fettexplosion entwickelt, spiegelt sich in den staunenden Gesichtern der Kinder im Hintergrund wider

Laut Übungsannahme bei der aktuellen Übung hatte die Hausbesitzerin beim Herrichten des Mittagessens durch unsachgemäßes Löschen einer Fettpfanne mit Wasser eine Fettexplosion in der Küche im Erdgeschoss herbeigeführt. So war das Feuer ausgebrochen und Personen verletzt worden.

Explosion aus der Fritteuse

Wie heftig die Auswirkungen einer solchen Fettexplosion sind – sie erfolgt zum Beispiel, wenn versucht wird, eine Fritteuse mit brennendem Fett mit Wasser zu löschen – wurde von der Wehr im Freien demonstriert. Und wie es dann aussieht, wenn das brennende Fett zusammen mit dem Wasserdampf aus dem Topf gerissen und in die Umgebung und verteilt wird, das löste bei den Zuschauern doch einen beträchtlichen „Aha-Effekt“ aus.

Aus der ChronikBrand des Anwesens Emminger im Jahr 1973

Im Verlauf der weiteren Übung unter der Leitung des stellvertretenden Gesamtkommandanten Alfons Fleig, zu der dann nach Alarmierung neben dem Tragkraftspritzenfahrzeug der Kappeler Wehr die weiteren Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Niedereschach und Fischbach anrückten, wurden die bei der Fettexplosion verletzten Personen gesucht und geortet. Ein Junge und ein Mädchen hatten sich noch im Erdgeschoss aufgehalten. Sie wurden erstversorgt und fachmännisch mit schwerem Atemschutz gerettet.

Aus der Chronik: Einweihung des neuen TSF1 im Jahr 1987

Die Personenrettung über Steckleiter vom Balkon, Aufbau einer Riegelstellung zur Verhinderung einer Brandausweitung, Druckbelüftung, um Rauch und Qualm aus dem Gebäude zu blasen und Wasserentnahme vom Unterflurhydranten waren weitere Übungsschwerpunkte. Sie wurden anschaulich dargestellt und von Norbert Weißer ausführlich über Lautsprecher kommentiert.

Die Atemschutzgeräteträger auf dem Weg zur Rettung der eingeschlossenen Personen

In Anbetracht der zahlreichen Zuschauer versäumte es Weißer auch nicht, darauf hinzuweisen, dass man bei den Feuerwehren inzwischen hochmoderne Gerätschaften zur Verfügung habe, es aber hinten und vorne an Personal fehle. Dass man sich bei der Feuerwehr sehr über neue Mitglieder freuen würde, betonte er ebenfalls: „Aktive zwischen 17 und 50 Jahren sowie Jugendliche von acht bis 17 Jahren sind herzlich willkommen, wobei die Kinder und Jugendlichen zu den Proben abgeholt und nach Hause gebracht werden“, so die Einladung.