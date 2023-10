Nicht genug damit, dass seit Monaten Dauerparker mit ihren Firmenwagen auf dem Friedhofsparkplatz Schabenhausen für Ärger und verdrossene Friedhofsbesucher sorgen, die derentwegen ihre Pflanzmaterialien und Gerätschaften für die Grabpflege über größere Entfernungen anschleppen müssen (wir berichteten). Auch in unmittelbarer Nachbarschaft im Wohngebiet Lohäcker würden im Einmündungsbereich zu der Querstraße seit geraumer Zeit gleich vier Autos im öffentlichen Bereich abgestellt, was dort immer wieder zu unübersichtlichen Verkehrssituationen führe, die Verkehrsunfälle provozieren, beklagte sich in der Frageviertelstunde der jüngsten Ortschaftsratssitzung Jürgen Müller als Bewohner des Baugebietes Lohäcker.

Besonders ärgerlich und für ihn völlig unverständlich sei, dass besagter Anwohner dort über eine Doppelgarage und dazu noch zwei Stellplätze verfüge, die jedoch ständig mit anderen Dingen belegt seien. Und die Doppelgarage habe, so lange er dort wohne, und das seien immerhin schon 20 Jahre, noch nie ein Auto gesehen. Nach seinem Kenntnisstand bestehe ja wohl in Baden-Württemberg die Pflicht für Autobesitzer, ihr Fahrzeug in der Garage zu parken, ansonsten müsste doch eine Nutzungsänderung für eine Garage beantragt werden, die als Kellerersatz benutzt wird. Deshalb wollte er wissen, ob die Gemeinde dort im Sinne der Verkehrssicherheit etwas unternehmen könne.

Grundsätzlich bestehe keine Pflicht, sein Auto in der Garage zu parken, so die Antwort von Hauptamtsleiter Jürgen Lauer. Laut Landesbauordnung (LBO) sei es so, dass Garagen natürlich zum Unterstellen von Fahrzeugen genehmigt würden, doch Garagen würden vielerorts anders genutzt.