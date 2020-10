von Gerd Jerger

Ein neues Künstleratelier ist in den Räumen des alten Bauernhauses an der Rottweiler Straße 44 in Niedereschach entstanden. Dort hat sich Künstlerin Chantal Coutu einen Lebenstraum erfüllt und ein eigenes Atelier eingerichtet, in dem sie als Neuerung für Niedereschach im Laufe des kommenden Jahres 2021 auch Kunstkurse anbieten wird. Zum Atelier der Künstlerin, die vorzugsweise Schafe malt, gehört auch ein naturnah gestalteter Außenbereich, auf dem sich die Künstlerin einen weiteren Traum erfüllen und dort nun Beton-Skulpturen gestalten wird. Am kommenden Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober, lädt Coutu von 11 bis 17 Uhr alle Interessierten in ihr offenes Atelier ein. Dabei können die Besucher das Atelier sowie die Künstlerin und deren künstlerisches Schaffen kennenlernen. Zudem wird am Samstagnachmittag musikalische Unterhaltung geboten. Extra für die Veranstaltung hat Couto auch ein Corona-Hygienekonzept erstellt.

Niedereschach Schafe in einer Ausstellung – ein tierischer Spaß in Niedereschach Das könnte Sie auch interessieren

Danach befragt, weshalb sie ausgerechnet in Niedereschach ihr Atelier eingerichtet hat, erklärt die Künstlerin, dass sie in Niedereschach heimisch geworden sei und gerne einen Beitrag zum kulturellen Leben in der Gemeinde leisten wolle. Sie habe das Gefühl, dass sich Niedereschach sehr gut entwickle. Als Beispiele nennt die bekennende Schaf- und Kunstliebhaberin die „Säge“ in Kappel, die neu eröffnete Bäckerei „Bantle“ in der Ortsmitte, die vorhandene sehr gute Infrastruktur und auch die vielfältige Arbeit des Forums Niedereschach. Manche Niedereschacher werden sich noch an die Kunstausstellung von Coutu zum Jahresbeginn im Niedereschacher Rathaus erinnern. „Schafe sind echte Charakterköpfe mit eigenen Gesichtern“, schmunzelt Coutu – und das wird in ihren Werken überaus deutlich.

Schwarzwald-Baar Weiterer Toter nach Corona-Infekt Das könnte Sie auch interessieren

Sie liebt Schafe und ist immer wieder aufs Neue fasziniert von ihnen. Über die Jahre hinweg entwickelte Coutu ihre Schafe und auch ihre Maltechniken immer weiter. Ihre Schafe bekamen eigene Charaktere. So gibt es schwarze Schafe, Schafe mit und ohne Flügel sowie freundliche und weniger freundliche Tiere. Kunstexperte Ulrich Buckenmaier attestiert den Werken von Coutu ein überaus hohes Niveau.

Villingen-Schwenningen Landesweiter Sicherheitstag: Polizei findet Hinweise auf Prostitution in Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Dass Coutu nicht nur Schafe malen kann, stellt die Designerin in ihrer aktuellen Ausstellung im Café „Am Känzele“ in Rottweil unter Beweis. In dieser Ausstellung sind acht Porträt-Collagen des französischen Jazztrompeters und Schriftsteller Boris Vian zu sehen.