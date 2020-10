von Gerd Jerger

Welches Bauchgefühl hat wohl der Leiter eines Alten- und Pflegeheims in Anbetracht geradezu explosionsartig steigender Infektionszahlen bei der nun angelaufenen zweiten Welle der Corona-Pandemie? Und dann auch noch vor dem Hintergrund, dass bereits im April im Niedereschacher Pflegehaus 15 Bewohner positiv auf Corona getestet und über die Ostertage drei coronabedingte Todesfälle im Pflegehaus zu beklagen waren. Auch angesichts der momentan exponentiell steigenden Infektionszahlen und den strengen Einschränkungen durch Bund und Länder sieht sich der Leiter des Niedereschacher Pflegehauses, David Liehner für die Bewohner wie auch die Mitarbeiter des Pflegehauses ganz gut aufgestellt.

Keine akuten Fälle im Heim

Akute Corona-Fälle seien bisher im Hause nicht bekannt, somit gebe auch keinerlei Notwendigkeit für besonders einschneidende Maßnahmen wie im Frühjahr, so David Liehner auf Nachfrage des SÜDKURIER. Die Bewohner des Pflegehauses dürfen sich auch weiterhin frei bewegen und auch ins Freie zum Spazierengehen.

Im Niedereschacher Pflegehaus sieht sich Leiter David Leihner gut für die zweite Corona-Welle gerüstet, nachdem im Frühjahr 15 Bewohner erkrankt waren und auch drei Todesfälle zu registrieren waren. | Bild: Gerd Jerger

Zugang nur nach Anmeldung

Was jedoch in Anbetracht der steigenden Coronazahlen für notwendig erachtet wurde, sei eine Beschränkung bei der Regelung der Besuchszeiten. Sei es bisher so gewesen, dass die Besucher, wenn sie den Nachfolgezettel ausgefüllt und die Hände desinfiziert hatten, selbständig ins Haus kommen durften, würden Besucher ab sofort nur nach Anmeldung und in Begleitung durch einen Mitarbeiter des Hauses ihre Angehörigen besuchen dürfen – unter Beachtung der Desinfektionsvorschriften und mit Mundschutz. Auch eine Temperaturmessung werde durchgeführt.

Besuchszeit auf eine Stunde beschränkt

Desweiteren sei auch die Besuchszeit auf eine Stunde beschränkt worden. Mit diesen Vorgaben dürfen die Besucher die Zimmer ihrer Angehörigen aufsuchen oder auch mit ihnen in den Besucherbereich gehen. Bei der Sitzung der Innenministerkonferenz in Berlin in dieser Woche gab es für die Pflegehäuser keine neuen Einschränkungen für ihre Arbeit.

Niedereschach Traurige Nachrichten aus dem Niedereschacher Pflegehaus: Drei Bewohner nach Corona-Infektion gestorben Das könnte Sie auch interessieren

Grundsätzlich könne festgehalten werden, dass man weitaus besser für einen „Fall X“ gerüstet sei als im Frühjahr, als man von der ersten Corona-Welle praktisch unvorbereitet überrascht worden sei. So seien damals Engpässe bei Schutzbekleidung und in der Ausstattung mit Schutzmasken zu beklagen gewesen. Bürger, Vereins und Organisationen hatten bekanntlich Schutzmasken genäht und dem Pflegehaus übergeben. In einer beispielhaften Unterstützungsaktion waren auch heimischen Firmen und Privatleute nach dem erfolgten Aufruf zur Bereitstellung von Schutzmasken und Desinfektionsmitteln nachgekommen.

Auch personell gut aufgestellt

Das alles sei jetzt in ausreichender Zahl vorhanden, und bei Anforderungen bekomme man momentan alles bei sehr kurzen Lieferzeiten. Und auch vom Personal her sei man so gut aufgestellt, dass keine Engpässe zu befürchten seien. So freut sich David Liehner mit einem „Toi, toi, toi“, dass momentan noch keine Coronafälle im Haus zu verzeichnen seien und ist hoffnungsvoll, dass es auch dabei bleibt.