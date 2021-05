von Gerd Jerger

Einen Besuch stattete der erstmals in den Landtag gewählte FPD-Politiker Frank Bonath der Gemeinde Niedereschach ab. Begrüßt wurde er von Bürgermeister Martin Ragg sowie Regina Rist und Walter Pankoke als Vertreter des Niedereschacher Gemeinderates zu einem regen Gedankenaustausch. Wohl wissend, dass man es als Oppositionspolitiker nicht einfach hat, etwas durchzusetzen, machte Bonath deutlich, dass er sich in Stuttgart für die Menschen, die Gemeinden und die Betriebe in seinem Wahlkreis Villingen-Schwenningen einsetzen werde. „Ich möchte eine starke Stimme für die Kommunen vor Ort sein“, so Bonath an die anwesenden Kommunalpolitiker gerichtet. Für ihn sei Landespolitik „erweiterte Kommunalpolitik“.

Von daher interessierten ihn bei seinem Besuch die aktuellen Sorgen und Nöte der Gemeinde Niedereschach besonders. Während des zurückliegenden Wahlkampfes habe er noch nicht alle Rathäuser in seinem Wahlkreis besuchen können.

Bürgermeister Martin Ragg nutzte das Angebot von Bonath, um einige aktuelle, die Gemeinde Niedereschach betreffende Probleme anzusprechen und bat den Landtagsabgeordneten diesbezüglich um Unterstützung in Stuttgart. Zum einen ging es um die seit 30 Jahren diskutierte Südumfahrung für Niedereschach. Bei dieser sieht Ragg das Land in der Pflicht, etwas zu tun, weil durch die Umfahrung zwei Landesstraßen miteinander verbunden werden sollen, um die steile, vielbefahrende und auch in den Gehwegbereichen sehr gefährliche Dauchinger Straße zu entlasten. Zudem soll der dortige Verkehr, der auch durch das Gewerbegebiet bedingt ist, für alle Nutzer sicherer und für die Anlieger erträglicher werden. Verkaufsoffener Sonntag: Aufgrund aktueller Rechtsprechung durch den Verwaltungsgerichtshof hat die Gemeinde Niedereschach mit Blick auf die bislang dreimal pro Jahr in der Gesamtgemeinde stattfindenden verkaufsoffenen Sonntage laut Bürgermeister Martin Ragg ein „Riesenproblem“. Die Hürden für einen solchen verkaufsoffenen Sonntag, für die ein Anlasskriterium erforderlich sei, seien mit immer neuen Bedingungen nun für Niedereschach fast unüberwindbar. Auf Niedereschach bezogen gehe es dabei speziell um das im In- und Ausland bekannte Travel-Event der Firma Touratech, bei dem Jahr für Jahr tausende Besucher nach Niedereschach strömten. Das Event könne die Gemeinde nunmehr nicht mehr so einfach genehmigen, weil sich durch die Gerichtsurteile „alles verschärft“ habe. Dabei hätten davon auch die Vereine im Ort stets profitiert, führte Ragg aus. Bonath erklärte, dass er dieses Problem auch aus anderen Städten und Kommunen kenne. Deshalb habe die FDP-Landtagsfraktion auch einen Antrag gestellt, bei den verkaufsoffenen Sonntagen auf einen Anlass zu verzichten.

