von Albert Bantle

Stolz ist die Gemeinde Niedereschach auf die eigene Wasserversorgung und die damit in diesem Bereich vorhandene Unabhängigkeit. Abgewickelt wird das alles über den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Dank der Kohlbrunnenquelle in Fischbach hat das Wasser, das aus den Leitungen in Niedereschach sprudelt, eine überaus große Qualität. Und die Gemeinde selbst tut ein Übriges, indem sie im Bereich der Wasserversorgung kontinuierlich investiert.

Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss

Aktuell werden durch verschiedene Fachfirmen Modernisierungsmaßnahmen im Pumphaus in Fischbach durchgeführt. Dabei werden, so Wassermeister Reiner Schütz, insgesamt rund 230.000 Euro investiert. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss.

„Das Pumpwerk Fischbach ist mit der Kohlbrunnenquelle die zentrale Wassergewinnungsstelle der Gemeinde“, betont Schütz. Rund 70 Prozent des Trinkwassers in Niedereschach stammen aus diesem Bereich. Die technische Ausrüstung des Pumpwerks stammte aus dem Jahr 1989 und habe das Ende ihrer Nutzungsdauer damit erreicht. Deshalb die nun laufende Sanierung und Modernisierung.

Unterwasserscheinwerfer und Edelstahlrohre

Die neu installierten Leitungen sind aus Edelstahl. | Bild: Albert Bantle

Die vorhandenen Förderpumpen wurden bereits ausgetauscht. Die Verkabelung wird derzeit neu verlegt, neue Unterwasserscheinwerfer und auch Druckausgleichsbehälter wurden installiert. Zudem wurden die bisherigen Stahlrohre durch Edelstahlrohre ersetzt. Durch den Einbau sogenannter stehender Förderpumpen“ sei mehr Platz für die Rohre und Leitungen vorhanden.

Nur wenig Chlor im Einsatz

Die Arbeiten zur Erneuerung der Elektrotechnik seien bald beendet und die Schaltschränke seien dann wieder auf dem neuesten Stand der Technik. Auch Fliesenarbeiten werden noch durchgeführt. Erfreulich sei, dass die neue Dosiereinrichtung für die Chlorung nun sehr viel präziser funktioniere. Bei der Chlorung fahre man ohnehin am absoluten Minimum. Es handle sich nur um eine ganz vorsichtige „Transportchlorung“.

Durch den wechselseitigen Umbau sei gewährleistet, dass auch während der Sanierung stets Wasser aus den Leitungen kommt. Wasser, das beste Trinkwasserqualität hat, wie Schütz betont. Dazu trägt nicht nur die Betreuung und Wartung der technischen Anlagen durch Schütz bei. Vielmehr werden im Pumpwerk in Fischbach regelmäßig Wasserproben entnommen die dann vom Eurofins-Institut Jäger untersucht werden.

Prüfergebnisse auf der Homepage der Gemeinde

„Auf der Homepage der Gemeinde Niedereschach sind die Prüfergebnisse für alle zugänglich“, erläutert Schütz. Die Ergebnisse dieser vierteljährlichen Kontrollen gehen zudem stets auch an das Gesundheitsamt, dem auch sonst bei Auffälligkeiten sofort Meldung zu erstatten ist.

So läuft die Versorgung

Von der Kohlbrunnenquelle in Fischbach fließt das Wasser in das nahe gelegene Pumpwerk. Die dort eingebauten beiden Wasserspeicherröhren fassen zusammen 180 Kubikmeter. Vom Pumpwerk Fischbach wird das Wasser in den rund 300 Kubikmeter fassenden Hochbehälter auf dem Pfaffenberg gepumpt. Von dort aus wird der Ortsteil Fischbach zu 100 Prozent mit dem Quellwasser aus der Kohlbrunnenquelle versorgt.

Wasser stammt zu 95 Prozent aus der Kohlbrunnenquelle

Das überschüssige Wasser wird vom Pfaffenberg aus nach Niedereschach in den Hochbehälter Hardt gepumpt. Von dort aus werden die Ortsteile Niedereschach (ohne Industriegebiet) und Schabenhausen mit Wasser versorgt, wobei in den Hochbehälter Hardt zusätzlich vom Tiefbrunnen Schabenhausen fünf Prozent Wasser zugeführt werden, so dass aus den Hähnen in Niedereschach und Schabenhausen 95 Prozent Wasser aus der Kohlbrunnenquelle fließt.

Bei hohem Wasserverbrauch wird zusätzlich Wasser aus dem Tiefbrunnen Schabenhausen zugeführt. Mittels einer im Bauhof installierten Fernwirkeinrichtung hat Schütz stets Zugriff auf alle Anlagen im Bereich der Wasserversorgung. Bei Störmeldungen wird er zudem rund um die Uhr über sein Handy benachrichtigt. Einmal pro Woche fährt er zudem alle Einrichtungen an und kontrolliert vor Ort.