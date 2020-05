Am Sonntag gegen 18 Uhr ist ein 28-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Mountainbike-Fahrer fuhr nach Polizeiangaben auf einem abschüssigen Feldweg bei der Straße „Am Maienbühl“ in Richtung Niedereschach und stürzte über einen Fahrbahnhügel. Hierbei zog sich der Mann, der einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.