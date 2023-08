Wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben, konnte nun das neu hergerichtete schmucke Wegekreuz der Familie Huber im Föhrenweg in Niedereschach von Diakon Stefan Fornal und Pfarrer Frederik Reith eingesegnet werden. Der Niedereschacher Künstler Alfons Heimburger hat das Dekor nach alter Vorlage neu bemalt. Das ebenfalls nach alter Vorlage im Auftrag der Familie Huber neu gefertigte Kreuz erstrahlt nun in neuem Glanz. Zudem hat die Familie Huber in München ein neues Kruzifix gekauft und damit das alte, nicht mehr brauchbare ersetzt.

1992 am jetzigen Standort im Föhrenweg aufgestellt, steckt hinter dem Wegekreuz eine wechselvolle Geschichte. Vor vielen Jahren als Feldkreuz auf dem „Steigle“ stehend, war es zunächst im Besitz der Familie Georg „Schorsch“ Mauch. Viele Jahre völlig vernachlässigt und marode, übernahm später Altbürgermeister Stephan Hirt die Patenschaft für das Kreuz, das wegen des Baus des Gustav-Strohm-Sportzentrums dann abgebaut und entlang eines ehemaligen Prozessionsweges wieder aufgebaut wurde. Durch neugeschaffene Wege verlor das geschichtsträchtige Kreuz auch dort an Bedeutung und stand nach und nach auf einer ungepflegten gemeindeeigenen Ödfläche.

Verbunden mit der Auflage, das Feldkreuz zu erneuern, erwarb der inzwischen verstorbene Roland Huber das an sein Hausgrundstück angrenzende kleine Grundstück der Gemeinde samt Feldkreuz. Er verhalf diesem zu neuem Glanz und versetzte es an einen besseren Standort in der Nähe eines Aufgangs zum Gustav-Strom-Sportzentrum. Als Folge eines Anbaues an das Haus der Familie Huber wurde das Kreuz 1992 erneut versetzt, und zwar an seinen jetzigen Standort.

Seit dem Tod von Roland Huber kümmern und sorgen sich dessen Witwe Hanneliese Huber und Sohn Andreas Huber mit Familie auch im Gedenken an ihren verstorbenen Mann und Vater liebevoll um das Feldkreuz. Vor diesem Hintergrund war es der Familie Huber eine Herzenssache, dass das frisch renovierte Kreuz eingesegnet wurde. Und sie freute sich riesig, dass die Einsegnung durch Pfarrer Frederik Reith sowie Diakon Stefan Fornal im Beisein zahlreicher Freunde und Bekannter sowie des Künstlers Heimburger nun erfolgen und gebührend gefeiert werden konnte.

Bei der musikalisch umrahmten Einsegnungsfeier befasste sich Fornal intensiv und nachdenklich stimmend mit der das Wegekreuz zierenden Inschrift „Im Kreuz ist Heil“ und erinnerte daran, dass Gottes Sohn an einem solchen furchtbaren Marterinstrument voller Pein und Qual gestorben ist. Vor diesem Hintergrund spannte Fornal den Bogen bis in die heutige Zeit. Das Kreuz sei erst in der christlichen Kultur zu einem Schmuckstück geworden. „Im Kreuz ist Unheil, im Kreuz ist Tod, im Kreuz ist Hoffnungslosigkeit. Und hier steht. Im Kreuz in Heil“, fasste Fornal zusammen und fügte hinzu: „Vielleicht lohnt es sich, an einem Wegkreuz wie diesem stehen zu bleiben und genau darüber nachzudenken.“ Für ihn sind Wegkreuze Orte des Innehaltens, Hoffnungszeichen, Mahnmale, Gedenk- und Erinnerungsorte, Zeichen gelebter Frömmigkeit, kulturprägend und Zeichen des Glaubens. „Soll dieses Kreuz für uns zum Segen werden“, so der Wunsch Fornals.