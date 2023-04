Mit Hauptmann Hagen Fetzer hat die Niedereschacher Patenkompanie aus Donaueschingen einen neuen Kompaniechef. Die feierliche Kommandoübergabe vom bisherigen Chef, Major Björn Kaszubski, an seinen Nachfolger fand auf dem Vorplatz der Eschachhalle in Niedereschach statt und wurde vom stellvertretenden Kommandeur des Jägerbataillons 292, Oberstleutnant Jörn Deigner, vorgenommen. Die Musikvereine Niedereschach und Fischbach unter der Leitung von Dirigent Robert Lipp umrahmten die Übergabe musikalisch.

Für sein großes Engagement überreichte Bürgermeister Martin Ragg dem scheidenden Kompaniechef einen schmackhaften Gruß aus der Gemeinde. Ragg freute sich auf die Fortsetzung der lebendigen Patenschaft mit der 4. Kompanie unter ihrem neuen Kompaniechef Hauptmann Fetzer.

Der stellvertretende Kommandeur Oberstleutnant Jörn Deigner ging auf die großen Herausforderungen für die Soldaten ein. Zudem ließ er die militärischen Werdegänge und Einsätze von Kaszubski Revue passieren und gewährte Einblicke in die vielfältigen Aufgaben eines Kompaniechefs, der auch Vorbild für die Soldaten sein müsse. Auch ihn freute der Umstand ganz besonders, dass die 4. Kompanie ein gern gesehener Gast in der Gemeinde und somit der Gesellschaft sei, wo sie zweifelsohne hingehört. Für seine großartigen Leistungen in der Zeit seiner Tätigkeit als Kompaniechef und zugleich seine Stabsarbeit im Bataillon erteilte er abschließend dem ausscheidenden Major Kaszubski eine Förmliche Anerkennung, verbunden mit einem Sonderurlaub von vier Tagen. Im Anschluss wünschte er dem neuen Kompaniechef Hauptmann Fetzer alles Gute in der neuen Verwendung und stets das notwendige Soldatenglück in der Führung der Kompanie.

Hauptmann Hagen Fetzer hatte 2008 seine Grundwehrdienstzeit in der Flugabwehrraketengruppe 22 in Kleinaitingen begonnen. 2012 schlug er die Laufbahn des Offiziersanwärters in Hammelburg ein.