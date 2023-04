Gut voran kommen die aktuell laufenden Tiefbauarbeiten in der voll gesperrten Sinkinger Straße in Fischbach. Dort wird eine neue Wasserleitung verlegt. Eine Arbeit, die seit Jahren als notwendig betrachtet wurde, da in der Sinkinger Straße immer wieder Rohrbrüche zu verzeichnen waren.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informierte Ortsbaumeister Hartmut Stern das Gremium über den aktuellen Sachstand mit Blick auf die große Baumaßnahme, in die auch der Landkreis eingebunden ist, da es sich bei der Sinkinger Straße um eine Kreisstraße (K 5720) handelt. Sobald die neue Wasserleitung, die im jetzigen Bauabschnitt bis zur Einmündung in den Sandsteinweg führt, fertig verlegt ist, wird der Kreis die Sinkinger Straße von der Ortsmitte bis zum Sandsteinweg mit einem neuen Belag versehen. Den Ausführungen von Stern zufolge wird die Wasserleitung in rund zwei Wochen fertig verlegt sein. Parallel zu den laufenden Tiefbauarbeiten werden bereits die Randsteine zum Gehweg hin wo nötig erneuert und angepasst, damit die Belagsarbeiten durch den Landkreis schnell und problemlos angegangen werden können. Bis etwa Mitte Mai, so Stern, rechne er damit, dass der Feinbelag eingebaut sein wird. Er stehe diesbezüglich mit dem Landratsamt in Kontakt. Lobend hob der Ortsbaumeister alle an der Maßnahme Beteiligten hervor. Sie würden bestens zusammenarbeiten.