Um zwei Themen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, entzündete sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei den Haushaltsberatungen die Diskussion. Einmal ging es um die Einstellung eines Integrationsbeauftragten für Flüchtlinge durch die Gemeinde und zum zweiten um den Ankauf von Grunderwerb für neue Baugebiete. Beides allerdings als Bestandteil des Investitionsprogramms für 2024, das Rechnungsamtsleiterin Melani Cziep im Zuge der Haushaltsdebatte mit den größten Investitionen zur Diskussion gestellt hatte (siehe Info-Kasten). Die ursprünglich 6,9 Millionen Euro an geplanten Investitionen sind bereits auf nunmehr 3,7 Millionen Euro heruntergeschraubt wurden. Nun gebe es eigentlich nichts mehr, was zusätzlich noch aus dem Programm herausgestrichen werden könne, so Cziep.

Markus Dietrich war mit dem vorgestellten Investitionsprogramm allerdings nicht so recht zufrieden und bemängelte, dass er bei den geplanten Investitionen den Grundstücksankauf zum Neubaugebiet Hornausenacker in Kappel vermisse. Da dieses Baugebiet schon so oft geschoben und vom Ortschafts- wie auch Gemeinderat sogar bereits beschlossen wurde, könne es nicht sein, dass es wieder auf die lange Bank geschoben werde. Deshalb stelle er den Antrag, Hornausenacker II wieder in die Liste der geplanten Investitionen mit aufzunehmen. Er selber glaube auch, dass sich die Lage am Bau nach zwei schweren Jahren 2024 wieder verbessern würde. Und genauso wie in Schabenhausen mit dem Baugebiet Badäcker, sei auch das Neubaugebiet Hornausenacker in Kappel entwickelt worden, um interessierten einheimischen Familien die Möglichkeit zu geben, sich im Ort häuslich niederzulassen.

Dass man im Ort Bauplätze gerade auch für die jüngere Generation benötige, dem könne er voll und ganz zustimmen, so Bürgermeister Martin Ragg. Aber was Markus Dietrich für Kappel fordere, dass müsse dann auch genauso für das Neubaugebiet Steigäcker in Fischbach und Schaubelen in Niedereschach gelten, denn um die Kosten zu senken, sei der Grunderwerb bei allen Neubaugebieten aus dem Haushalt 2024 herausgenommen worden. Zum einen, weil es die Zahlen zum Haushalt zu reduzieren gelte, zum anderen, weil man auch realistisch sagen müsse, „dass wir im nächsten Jahr zwar die Planungen vorantreiben können, aber der Grunderwerb dazu vor 2025 nicht vollzogen werden kann, dies gebe die finanzielle Gesamtsituation nun mal so vor“. Auf Nachfrage von Reinhold Hummel, um welche Summe es dabei denn gehe, wurden von Rechnungsamtsleiterin Melanie Cziep beim Baugebiet Hornausenacker 200.000 Euro für den Grunderwerb genannt, die jetzt auf 2025 verschoben seien, und bisher 17.000 Euro für die Vorplanungen.

Damit wäre es für die Gemeinde kein finanzielles Problem, einen Integrationsbeauftragten anzustellen, so Reinhold Hummel an. Die Maßnahme werde vom Land mit 10.000 Euro jährlich bezuschusst, laufe über drei Jahre und koste die Gemeinde vielleicht 90.000 Euro. Dies hätte den Vorteil, dass das Bürgeramt entlastet wäre und würde es möglich machen, einen Helferkreis für Flüchtlinge auf die Beine zu stellen, der ehrenamtlich arbeitet. Rüdiger Krachenfels meinte dagegen: „In Zeiten wie diesen, wo in den nächsten Jahren die Personalkosten ohnehin schon erschreckende Ausmaße im Haushalt einnehmen, ist dieser Vorschlag absurd.“ Bürgermeister Ragg meinte: „Wir nehmen den Vorschlag mal mit und machen uns Gedanken.“