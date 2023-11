Die Vorbereitungen für das Niedereschacher Adventsdörfle, das am 2. und 3. Dezember bei der Eschachhalle stattfindet, laufen bei den Organisatoren Karl-Heinz Wimmer und Carsten Nelke auf Hochtouren. Fand das Adventsdörfle bis zum Corona-Einbruch stets rund um die Kulturfabrik statt, war es wegen der Ansteckungsgefahr während der Corona-Zeit, von schwersten Bedenken mancher Teilnehmer begleitet, auf das geräumigere Areal rund um die Eschachhalle ausgewichen. Doch es hat sich gezeigt, dass der Bereich rund um die Eschachhalle für die vorweihnachtliche Veranstaltung sowohl für die Besucher als auch für die Betreiber der Stände wesentlich geeigneter ist. Dies zerstreute die ursprünglichen Bedenken. Deshalb gehört das Adventsdörfle rund um die Kulturfabrik nun der Vergangenheit an.

Gäste erwarten vielfältige Angebote

Nach Angaben von Karl-Heinz Wimmer liegen bereits 24 Anmeldungen von Standbetreibern vor, darunter auch einige aus dem Hobbykünstlerbereich, die zum ersten Mal in Niedereschach vertreten sein werden. Anmeldungen waren noch bis zum 27. Oktober möglich. Wimmer und Nelke versprechen auch in diesem Jahr eine „unglaubliche Menge an Qualität“. Das Credo lautet: „An jedem Stand andere Spezialitäten. An jedem Stand Neues entdecken.“ Ob Kind, Erwachsener, Vegetarier oder Fleischgenießer: es werde für jeden etwas geboten sein. Der Samstag werde gern genutzt, um Freunde und Bekannte zu treffen, sich zu unterhalten oder einen Platz am wärmenden Hirtenfeuer zu ergattern. Zudem könne man sich an einmaligen Lichteffekten erfreuen. Der Sonntag werde wie gewohnt voll und ganz auf die Kinder abgestimmt sein. Neben dem Nikolaus-Besuch mit seinem Knecht Ruprecht, den Geschichten einer Märchenerzählerin, den Auftritten der Kinder des Kindergartens, dem Stockbrot und der Grillwurst findet als Höhepunkt für alle Kinder auch wieder die Glücks-Weihnachtsbaumaktion statt.

Etwas ganz Besonderes haben sich diesmal die Verantwortlichen der Lehr-Hexen einfallen lassen. Sie planen an ihrem Stand, statt nur Essen und Trinken anzubieten, auch etwas für das Klima zu tun, und verkaufen Baumpatenschaften. In Absprache mit der Gemeinde und dem für den Gemeindewald zuständigen Förster Johannes Feilen sollen dabei auf kahlen, durch Käfer- und Sturmschäden betroffene Flächen möglichst widerstandfähige und dem Klima dienliche Laubbäume gepflanzt werden.

Verkauf von Baumpatenschaften

Im Vorfeld des Adventsdörfle haben sich die Lehr-Hexen intensive Gedanken darüber gemacht, wie sie passend zur Adventszeit eine Aktion durchführen könnten, die der Nachhaltigkeit dient. „So entstand die Idee mit den Baumpatenschaften“, berichten Sven Flaig und Marc Schmiedeknecht. Sie machten sich sofort an die Umsetzung und nahmen Kontakt mit Bürgermeister Martin Ragg, Förster Johannes Feilen sowie dem Cheforganisator des Adventsdörfle, Karl-Heinz Wimmer, auf. Sie stießen dort nicht nur auf offene Ohren, sondern auf echte Begeisterung. „Unsere Baumpatenschaften eignen sich auch sehr gut als Weihnachtsgeschenk“, finden Flaig und Schmiedeknecht. Jeder, der eine Patenschaft übernimmt, wird eine Patenschafts-Urkunde erhalten. Den genauen Preis pro Baum haben die Lehr-Hexen noch nicht abschließend festgelegt. Dieser wird jedoch im niedrigen einstelligen Euro-Bereich liegen. Die Bäume sollen von Mitgliedern der Lehr-Hexen im Frühjahr 2024 unter der Federführung des Försters gepflanzt werden. Natürlich werden die Baumpaten dann auch erfahren, wo genau ihre Bäume, für die sie die Patenschaft übernommen haben, gepflanzt wurden.

Bürgermeister Martin Ragg zeigte sich bei der Vorstellung des Projektes durch Flaig und Schmiedeknecht sofort begeistert davon. Für ihn ist klar, dass die Gemeinde in Absprache mit dem Förster die geeigneten Pflanzflächen zur Verfügung stellen wird. Zudem wird der Förster ebenfalls bei der Auswahl der zu pflanzenden Bäume beraten. Wo die Bäume im Frühjahr gepflanzt werden, wird festgelegt, sobald die Anzahl der übernommenen Baumpatenschaften feststeht.