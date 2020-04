In der Firma Stern 3D klingelt das Telefon am Mittwochmorgen ununterbrochen. „Es ist der Hammer“, sagt Barbara Burkhardt-Ganter. Gemeinsam mit Philipp Stern hat sie eine umweltfreundliche Gesichtsmaske konzipiert. Eine Maske, die für die breite Bevölkerung gedacht ist und als Tröpfchenbarriere dient – nicht zu verwechseln mit einer zertifizierten Atemschutzmaske.

80 Bestellungen an einem Morgen

Nachdem der SÜDKURIER in der Mittwochsausgabe über die Gesichtsmasken berichtet hatte, die in der Firma Stern 3D mithilfe von 3D-Druckern produziert werden, wird die Firma von Anfragen überrollt. Allein am Mittwochmorgen sind um die 80 Bestellungen aus der gesamten Region eingegangen.

Langlebigkeit kommt gut an

„Die Leute sind begeistert, weil es sich bei der Maske um etwas Bleibendes handelt“, erzählt Burkhardt-Ganter. Denn: Die Maske kann unkompliziert mit Wasser und Seife gereinigt werden, lediglich der Filter, der als Tröpfchenbarriere in eine Vorrichtung der Maske eingesetzt wird, muss nach Gebrauch ausgetauscht werden. Als Filter können simple Einlagen wie Kaffeefilter und Taschentücher benutzt werden. Bald gebe es die Masken auch farbig: „Das wird der Knaller“, freut sich Burkhardt-Ganter.

Philipp Stern (links) und Barbara Burkhardt-Ganter haben die Gesichtsmaske gemeinsam entworfen. | Bild: Philipp Stern

Kosten und Infos

Bei den 49 Euro – wie im SÜDKURIER-Artikel erwähnt – handelt es sich um den Nettopreis, stellen die beiden klar. Brutto kostet eine Maske je nach Größe 55 Euro, 58,50 Euro oder 61,50 Euro. Bestellt werden können die Gesichtsmasken unter der E-Mail-Adresse bestellung@stern-3d.de oder im Online-Shop auf der Homepage der Firma (www.stern-3d.de).