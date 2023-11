Keine Wünsche offen ließ in der gut besuchten Eschachhalle das Jahreskonzert des Musikvereins Harmonie Niedereschach. Das aufmerksame Publikum genoss den abwechslungsreichen Konzertabend, sparte nicht mit wohlverdientem Applaus und honorierte zudem die verschiedenen Solis mit spontanem Sonderapplaus.

Vorsitzende Jenny Huber freute sich bei der Begrüßung über den guten Besuch, darunter auch Ehrendirigent Gerd Mager und die beiden Ehrenvorsitzenden Thomas Riedlinger und Siegmund Glatz. Dankbar war sie dem Trachtenverein „Reckhölderle“, der kurzfristig die Bewirtung übernommen hat.

Einer der Konzertpartner war die Big-Band Prime Time. Angeführt von ihrem Leader Jochen Freiberg sowie gesanglich bereichert von ihrer faszinierenden Sängerin Jaqueline Wolf, glänzte die 20köpfige Band mit ihrem am Swing orientierten Repertoire. In den Reihen der Band musizierten auch einige in Niedereschach bestens bekannte Musiker. Die Band begeisterte unter anderem mit Klassikern wie „New York, New York“, „Big Spender“ und „Over the Rainbow“.

Den Auftakt des Konzertabends gestaltete das Jugend-Blasorchester Eschachtal unter der Leitung von Thomas Riedlinger. Die Nachwuchsmusiker aus Niedereschach, Flözlingen und Horgen zeigten ihr musikalisches Können. Sie durften wie alle anderen Akteure des Abends nicht ohne Zugaben die Bühne verlassen. Die gespielten Titel des Jugend-Blasorchesters waren „Aladdin“, „The best of Queen“ und „Best day of my life“.

Blasmusik in Bestform bot der gastgebende Musikverein Niedereschach unter der bewährten Leitung von Thomas Solt in seinem Konzertteil, der vom Repertoire her ganz im Zeichen der Filmmusik stand. Mit „Selections from The greatest Showman“ hatten die Musiker auch einen ganz aktuellen Titel einstudiert. Aber auch Klassiker wie „Star Wars“ und „Braveheart“ wurden gewohnt gekonnt präsentiert.

Eröffnung „Im Eilschritt“

Mit dem Konzertmarsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“, eröffneten die Musiker ihren Konzertteil. Weitere Musikstücke waren „The Godfather Saga“, „Crime Time“ und „The Lion King“. Die Musikerinnen Mechhild Müller und Caroline Konrad stellten die verschiedenen Musikstücke vor und fanden mit einfühlsamen Worten die passenden Überleitungen für die dargebotene musikalische Reise.