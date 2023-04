Die Traditionsgaststätte „Zum Mohren“ in Fischbach ist seit Montag wieder geschlossen. Erst vor einem halben Jahr, genau am 1. Oktober 2022, fand zur Freude von Fischbachern und vielen früheren Gästen aus der Region die Neueröffnung statt. Die Eigentümer, Werner und Thomas Petrolli, die den „Mohren“ im Gefolge der zurückliegenden Insolvenz des früheren Besitzers erworben hatten, um die für Fischbach so wichtige Gaststätte und den Mohrensaal zu erhalten, waren damals voller Freude und Zuversicht, als sie die neue Pächterin Gloria Girimonti und deren Familie als neue Betreiber des „Mohren“ begrüßen und vorstellen konnten.

Zuvor war der „Mohren“ im Zuge des Insolvenzverfahrens seit November 2019 geschlossen gewesen, wobei die Familie Petrolli in Eigenregie zu besonderen Anlässen und Veranstaltungen die Gaststätte und den Mohrensaal hin und wieder geöffnet hatte. Auf Nachfrage erklärte Miteigentümer Werner Petrolli, dass für ihn der kurzfristige Rückzug der bisherigen Pächterin völlig überraschend kam und er selbst erst vor wenigen Tagen informiert wurde.

Eigentlich bestehe noch ein gültiger Pachtvertrag. Auch diesbezüglich gebe es noch Klärungsbedarf. Auf jeden Fall, so Petrolli, würden er und sein Bruder alles daransetzen, um schnellstmöglich einen neuen Betreiber zu finden. „Der ‚Mohren‘ kann ab sofort wieder gepachtet werden“, verspricht Werner Petrolli, der über die Gründe des Rückzugs der Familie Girimonti aus dem Betrieb des Gasthofs nichts sagen konnte. Er habe sie danach gefragt, aber keine klare Antwort erhalten.

Von unserem Mitarbeiter darauf angesprochen, machte Gloria Girimonti ebenfalls keine Angaben zu den Gründen für die plötzliche Schließung und auch nicht zu ihren Zukunftsplänen. „Vielleicht sieht man sich ja mal wieder“, lautete die Antwort auf diese Frage, verbunden mit einem nicht zu deutenden Lächeln. Wie aus dem Umfeld zu erfahren war, könnten betriebswirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Beobachtern ist schon aufgefallen, dass der „Mohren“ in den vergangenen Wochen wohl nicht mehr ganz so gut lief wie nach der Neueröffnung im vergangenen Jahr. In Fischbach hofft man nun darauf, dass Werner und Thomas Petrolli möglichst schnell einen neuen Pächter finden. Viele bedauern den Rückzug der stets freundlichen und bemühten Pächterfamilie.