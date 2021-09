von Gerd Jerger

Die beiden Geschwister Liam und Joleen aus Niedereschach strahlen vor Freude und sind durch nichts mehr zurückzuhalten, wenn es denn heißt: „Fertigmachen und ab nach Kappel in den Freizeitpark“. Denn dort ist alles vorhanden, wonach sich Kinder auch heute im Computerzeitalter noch sehnen. Hier geht‘s zu den süßen Bildern.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Die Tour beginnt für Liam und Joleen beginnt im überdimenionalen Schaukelstuhl vor den Ententeich.

Bild: Gerd Jerger

Im Streichelzoo die Tiere, die man füttern kann, aber vor denen man auch schon mal den Schutz der begleitenden Erwachsenen suchen muss wie vor den fauchenden, zudringlichen und futterneidischen Gänsen, als auch ein Quantum Nervenkitzel für die Kleinen. Vor allem Kinder kommen im Streichelgehege und beim Füttern der Tiere voll auf ihre Kosten.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Dies sind Ponys, ein Esel, eine Kuh, Schafe, Ziegen, Hasen, dazu noch einen Fasan, einen Pfau, Gänse, Hühner und Enten und mit Daisy und Ducky zwei besonders bei den Kindern beliebten kuscheligen Alpakas.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Das sind Daisy und Ducky (braun) die beiden Alpakas sind bei den Kindern besonders beliebt.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Dazu in den Volieren Hühner, Sittiche, Fasane und andere Ziervögel. Jede Menge an Spielgeräten locken auf dem benachbarten Spielplatz, der wirklich keine Wünsche offenlässt. Deshalb kommen die zahlreichen Besucher des Freizeitparks, die an sonnigen Wochenenden die Zufahrten entlang des Mühlenwegs weniger zur Freude der dortigen Anlieger regelrecht zuparken, nicht nur aus Niedereschach und den Ortsteilen.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Kein Wunder, der kleine, kostenlos zu besichtigende und privat betriebene Streichelzoo in Kappel ist ein beliebtes lokales Ausflugsziel auch für Besucher aus den Regionen Rottweil, Tuttlingen, und Donaueschingen.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Der von Roland Heimburger betriebene Streichelzoo hat bei freiem Eintritt für jedermann in den Sommermonaten von neun bis 18 Uhr geöffnet. Den Besuchern stehen neben den Tiergehegen ein Abenteuerspielplatz, ein Fußballplatz, eine Wassertretstelle und ein Wasserspielplatz zur Verfügung.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Bei schönem Wetter kommt Jennifer Geiger aus Königsfeld/ Neuhausen mit ihrem Töchterlein immer wieder gerne nach Kappel in den Streichelzoo. Schließlich liegt der für sie „grad mal um‘s Eck“, und die Tiere und der tolle Spielplatz bietet eine willkommene nachmittagsbeschäftigung mama und Tochter.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Papa Marius Kehle ist begeisterter Freizeitpark-Fan. Mit Linus und Laurin kommt er gerne immer wieder aus Neudingen/ Donau hierher. „Ein wirklich tolles Freizeitangebot, was sich inzwischen bis in senen Heimatort herumgesprochen hat“.

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Bild: Gerd Jerger

Carsten Otte betreut seine Lieblinge rund um die Uhr, hier bei der morgendlichen Fütterung. Er stellt fest: „Dieses Jahr war es wegen Corona von den Besuchern her recht mager. Die vielen Kindergartenkinder, die sonst in Gruppen kamen, haben komplett gefehlt; von den 500 Besuchern, die in früheren Jahren an sonnigen Augustwochenenden schon hier waren, war dieses Jahr nichts zu spüren, und auch der Imbissstand hat natürlich kein Geschäft gemacht, weil er meist geschlossen war.“