von Gerd Jerger

Ab Freitag, 28. Mai, gibt es Dank der Unterstützung des Caritasverbandes im Schwarzwald-Baar-Kreis mit dessen Vorstandsvorsitzenden Michael Stöffelmaier ein zweites Corona-Testzentrum in Niedereschach. In den Räumen der Tagesbetreuung der Caritas im Eschachpark 10 können sich die Menschen künftig jedem Freitag von 13.30 bis 17 Uhr und jeden Samstag von 9 bis13 Uhr kostenlos testen lassen.

Seitens der Caritas wird für die Durchführung der Testungen neben den Räumlichkeiten auch das hierfür erforderliche qualifizierte Personal gestellt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Bei einem starken Andrang muss dementsprechend etwas Wartezeit eingeplant werden. Lediglich der Ausweis oder Pass muss vorgelegt werden. Nach der Testung muss man auf das Ergebnis warten. Die Testbescheinigung wird ausschließlich in Papierform ausgestellt. Natürlich sind die bekannten „AHA-Regeln“ einzuhalten und dazu gehört bekanntlich auch das Tragen einer FFP2-Schtuzmaske.

Testzentrum als Dankeschön

Initiiert wurde die Einrichtung des zweiten Testzentrums von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Caritas. Bürgermeister Martin Ragg ist Michael Stöffelmaier und seinem Caritas-Team sehr dankbar für die Unterstützung und die Einrichtung eines zweiten Testzentrums. Stöffelmaier seinerseits betont: „Wir freuen uns, die Gemeinde Niedereschach, die unsere Arbeit im Pflegehaus immer so gut unterstützt und besonders während der ersten Pandemiephase so gut unterstützt hat, auch Mal unterstützen zu können“. Dabei denkt der Caritas-Chef insbesondere auch an die seit Eröffnung des Pflegehauses im Eschachpark andauernde vielfältige Unterstützung durch das Team der „Soziale Drehscheibe“ Niedereschach und an die großartige Unterstützung durch die Bevölkerung und die Geschäftswelt während der ersten Corona-Welle im März 2020. Damals waren Schutzmasken und Desinfektionsmittel absolute Mangelware, und die Not groß. Dank der enormen Spendenbereitschaft der Bevölkerung und Geschäftswelt in Form vom Masken und Desinfektionsmittel und vielem mehr konnte man diese schwere, problembehaftete Zeit im Pflegehaus am Eschachpark für die Bewohner und das Personal so lange überbrücken, bis am Markt genügend Schutzmasken und Desinfektionsmittel zur Verfügung standen.

Beengter Parkraum

Da im Bereich der Tagesbetreuung, dessen Räume sich gegenüber dem Eingang zum Pflegehaus befinden, nur wenig Parkmöglichkeiten vorhanden sind und der Zugang zum Pflegehaus mit Blick auf Rettungswege stets frei bleiben muss, werden die Testwilligen gebeten, wenn möglich zu Fuß zu kommen und falls dies nicht möglich ist, die umliegenden Parkplätze, beispielsweise bei der Kulturfabrik, zu nutzen.

Bereits seit dem 30. März ist das vom Team der Eschach-Apotheke betriebene Testzentrum in den Räumen der Jugendfeuerwehr neben der Apotheke in Betrieb und seither regelmäßig stark frequentiert. In diesem Testzentrum ist eine Voranmeldung mit Reservierung eines Termins notwendig und sollte Online unter Apo-Schnelltest.de/Apothekenverbund-Skopek erfolgen. Dort können wie bisher und dies auch in Zukunft freie Termine im Fünf-Minuten-Takt gebucht werden. Je nach Bedarf werden die Schnelltest-Termine dort auch ausgedehnt.