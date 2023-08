Intensiv beschäftigt hat sich der Niedereschacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Voranfrage zum Neubau eines Vierfamilienhauses mit Doppelgarage, Carport und drei Stellplätzen auf dem Grundstück Frideggstraße 9 in Niedereschach. Nach langer Diskussion stimmten am Ende sieben Ratsmitglieder der Bauvoranfrage und den damit verbundenen Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes Öschle zu. Zwei Räte votierten mit Nein und drei enthielten sich der Stimme.

Vorausgegangen waren der Abstimmung und Beratung in der Frageviertelstunde zu Beginn der Sitzung aus den Reihen der Zuhörer Stellungnahmen von Wolfgang und Andreas Schleicher, die sich als betroffene Angrenzer vehement gegen das aus ihrer Sicht überdimensionierte und ihre Terrasse und vor allen ihre Photovoltaikanlage verschattende Bauwerk aussprachen und Einspruch eingelegt haben. Sie selbst hätten sich einst beim Bau ihres Wohnhauses an die Vorschriften des Bebauungsplans gehalten und erwarten deshalb, dass man sich nun auch auf dem Nachbargrundstück daran halte. Zudem forderten sie die Erstellung eines Schattengutachtens. Nach ihren Berechnungen wäre nach Fertigstellung des geplanten Neubaus ihre Photovoltaikanlage an 193 Tagen pro Jahr verschattet und sie könnten dann auch nicht die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verwendung von 15 Prozent erneuerbarer Energie einhalten.

Hauptamtsleiter Jürgen Lauer verwies darauf, dass es vom Grundsatz her kein Recht auf Sonne gebe. Den Einspruch der Familie Schleicher habe die Gemeinde an das zuständige Baurechtsamt im Landratsamt weitergeleitet. Dort werde der Sachverhalt geprüft. Zudem verwies Lauer darauf, dass die Bauherrenschaft gegenüber der ersten Bauvoranfrage, als noch der Neubau eines Fünffamilienwohnhauses geplant war, ihre damalige Planung zurückgefahren und vor diesem Hintergrund von den sechs betroffenen Angrenzern nur noch eine Familie Einspruch gegen das Vorhaben eingelegt habe.

Die Grundstückeigentümern Edith Bayer, deren Tochter mit ihrer Familie das Vierfamilienwohnhaus erbauen und dort eine Wohnung selbst beziehen und drei vermieten möchte, verwies darauf, dass der Bebauungsplan Öschle 45 Jahre alt sei. In diesem Gebiet seien seither eine Vielzahl von Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes erteilt worden. Insofern erwarte sie eine Gleichbehandlung. Zudem verwies sie auf die aktuelle Rechtsprechung und auch darauf, dass sich gegenüber vor 45 Jahren vieles geändert habe. So sei es heutzutage ein Unding, ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück nur mit einem Einfamilienhaus zu bebauen, wo doch aktuell die Landesregierung zur Reduzierung des Flächenverbrauchs eine verdichtete Bauweise im Innenbereich regelrecht einfordert. Sie könne die Argumente der Familien Schleicher nicht nachvollzuziehen und könne, was die befürchtete Verschattung betreffe, auch ein Gegengutachten erstellen lassen.

Vor dem Hintergrund der Wortmeldungen von Wolfgang und Andreas Schleicher und Edith Bayer im Rahmen der Frageviertelstunde tat sich der Gemeinderat bei der späteren Beratung und Abstimmung sichtlich schwer. Es gab viele Wortmeldungen.

Gemeinderat Michael Asal führte dabei ausführlich aus, in welchem Dilemma der Gemeinderat im vorliegenden Fall stecke. Einerseits sehe er ein, dass die Familien Schleicher durch das geplante Vierfamilienhaus sehr benachteiligt sei, andererseits wisse er aber auch, wie oft der Gemeinderat schon Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungsplanes erteilt habe und dass nur eine verdichtete Bauweise im Innenbereich den Flächenverbrauch außerhalb reduziere.