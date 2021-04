von Gerd Jerger

Am Mittwochabend ereignete sich in einem metallverarbeitenden Betrieb in Niedereschach, Ortsteil Fischbach, ein Brand an einer CNC-Maschinen.

Die Rauchentwicklung die hierbei entstand, war weithin sichtbar. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude sowie benachbarte Maschinen verhindert werden. Das Feuer an sich konnte zügig gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten und Entrauchung der Werkshalle zogen sich allerdings hin.

Hierbei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Nach drei Stunden konnte Einsatzende vermeldet werden.

Im Einsatz befanden sich 43 Kräfte der Feuerwehr Niedereschach, ein Rettungswagen des DRK, eine Streife der Polizei, sowie der Ortsverein des DRK Fischbach.