Was erwartet die Soldaten der Niedereschacher Patenkompanie, die im Rahmen des UN-Mandats zu friedensstiftenden Missionen ins westafrikanischen Mali geschickt werden? Darüber referierten nun im sehr gut besuchten Otto-Sieber-Saal der Eschachhalle im Rahmen einer vom Forum Niedereschach organisierten Vortragsveranstaltung Hauptmann Pascal Hille und Oberstabsfeldwebel Vojtech Horejsi von der Patenkompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen.

Über die allgemeine Situation in Mali, den geschichtlichen Hintergrund für den UN-Einsatz, Hunger und einen Abwärtsstrudel der Gesellschaft, über die einzelnen Gruppierungen, mit denen man sich beschäftigen muss, den Einsatzauftrag und seine eigenen Erfahrungen berichtete Hauptman Hille ausführlich. Und zu alledem, so Hauptmann Hille, kommen die täglichen Gefahren durch meist giftiges Getier wie Unmengen von Insekten, tellergroße und wie eine Katze fauchende Kamelspinnen, Ölkäfer, Skorpione und Schlangen. Bei Sandstürmen, die so schnell über einen hereinbrechen, dass es kein Entkommen gibt, helfe nur Abwarten. Und natürlich bestehe alltägliche Lebensgefahr durch Beschuss aus dem Hinterhalt oder das Auffahren auf eine Mine bei den tagtäglichen Kontrollfahrten, um die dortige Bevölkerung vor den rivalisierenden Rebellengruppen zu schützen und die Regierung zu stabilisieren.

In Mali erwarten Mitteleuropäer teils schockierende Eindrücke, so die Soldaten. Afrika in seinem Innersten sei oftmals noch tiefstes Mittelalter, wo ein Menschenleben wenig wert sei. Familien hätten oft sehr viele Kinder, weil damit gerechnet werden müsse, dass nur einige Tropenkrankheiten, Nahrungs- und Wassermangel überleben. Das führe auch dazu, dass die Menschen wegen grassierender Armut dorthin laufen, wo es ihnen relativ gut gehe, nämlich zu den Rebellen und Dschihadisten. Gegen dies alles könne kein Bundeswehreinsatz Abhilfe schaffen, sondern nur Bildung. Aber wie dies zu bewerkstelligen sei in einem Land, in dem oftmals regionale Rebellengruppen gegen islamistische Dschihad-Krieger kämpfen, darauf hatten die Soldaten keine Antwort.

Bereits in seiner Begrüßung hatte Bürgermeister Martin Ragg die enge Beziehung zur Patenkompanie herausgehoben und sich für die vielen Arbeitseinsätze und auch menschlichen Begegnungen mit den Soldaten der Patenkompanie bedankt, die in der nunmehr fast seit 50 Jahren bestehenden Patenschaft immer wieder entstanden seien. Der Inhalt des gut gefüllten Spendentopfes für den Vortrag ging an das Soldatenhilfswerk, über dessen Entstehung und Aufgaben, Soldaten und ihren Familien in unverschuldeten Notlagen unbürokratisch zu helfen, Oberstabsfeldwebel Horejsi zuvor ausführlich informiert hatte.