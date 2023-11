Das Personalkarussell im Vorstand der Niedereschacher Zunft der Lehrhexen dreht sich munter weiter. Nachdem der Gründungsvorsitzende und langjährige Zunftmeister Gerd Maser bereits im Jahr 2015 nach zehnjähriger Amtszeit zurückgetreten war und im Jahr 2021 erneut zum Zunftmeister gewählt wurde, wählten die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im prallvollen SV-Sportheim nun in Abwesenheit Mark Schmiedeknecht zum neuen Zunftmeister der Lehr-Hexen. Als Kassenchefin wurde, ebenfalls in Abwesenheit, Sofie Braun-Kühling wiedergewählt. Als Beisitzer wählten die Anwesenden Siegmar Glatz wieder und Daniela Kayser, Sven Flaig sowie Michaela Dörflinger neu in den Vorstand.

Dass das Jahresprogramm der Lehr-Hexen nach den Corona-Einschränkungen endlich wieder auf vollen Touren läuft, zeigte der umfangreiche Jahresrückblick von Schriftführer Bastian Holzem. Ausführlich hob er dabei neben einem vollgepackten närrischen Programm mit vielen auswärtigen wie auch heimischen Umzügen und Veranstaltungen im Rahmen des Niedereschacher Narrenbundes nochmals die Vereinshöhepunkte wie die Teilnahme am Adventsdörfle oder die 30-Jahr-Feier hervor, bei der sich der Platz vor der Eschachhalle in eine Festmeile verwandelt hatte. Was die Finanzen anbelangt, haben die Lehr-Hexen gut gewirtschaftet, wie sich im Bericht des 2. Kassiers Dennis Losing zeigte, der den Jahresabschluss vortrug. Mit rund 400 Euro im Plus konnte er positive Zahlen und einen soliden Kassenstand vermelden, trotz etlicher größerer Posten auf der Aufgabenseite, durch die 30-Jahr-Feier im August bedingt. Die Prüfer Magnus Beck und Ute Stern konnten ihm eine tadellose Kassenführung bescheinigen.

In seiner Entlastung des Vorstands hob Felix Beck als Vertreter der politischen Gemeinde die Lehr-Hexen mit ihren vielen Aktivitäten als wichtigen Bestandteil des Narrenbunds Niedereschach, der Niedereschacher Fastnacht und zum Erhalt des närrischen Brauchtums hervor. Zudem griff er den langgehegten Wunsch der Zunft nach einem eigenen Vereinsheim auf, musste hierbei jedoch eingestehen, dass er hierzu leider noch keine positive Nachricht überbringen könne. Die Gemeinde sei jedoch intensiv auf der Suche nach einer Lösung. Besonders lobend hob er die Idee der Lehrhexen zu der Aktion „Plant a tree“ beim anstehenden Adventsdörfle heraus, bei der jeder etwas für das Klima tun und Baumpatenschaften übernehmen könne, durch die auf kahlen, von Käfer- und Sturmschäden betroffenen Flächen möglichst widerstandfähige und dem Klima dienliche Laubbäume gepflanzt werden.

Einen breiten Rahmen nahm bei der Hauptversammlung zum Abschluss die Ehrung zahlreicher verdienter Hästräger ein. Für 30 Jahre Mitgliedschaft ehrte die Zunft Jürgen Lenz, Siegmar Glatz, Heike Glatz, Hansi Glatz, Peter Schmidt, Volker Dörflinger und Bianca Zimmer, für 20 Jahre Steffen Maser und Johanna Glatz, für 15 Jahre Fabian Marksteiner, Christine Fellhauer-Messner, Daniela Kayser, Sophie Braun-Kühling, Sven Flaig sowie Thorsten Messner und für zehn Jahre Elias Messner-Kind. Seit fünf Jahren sind Michael Bohnert, Benjamin Bohnert-Kind, Anna Bohnert-Kind, Emma Bohnert-Kind und Emma Krause-Kind dabei.