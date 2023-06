Zu einen spektakulären Unfall ist es am Dienstag in der Dauchinger Straße in Niedereschach gekommen. Dort verlor ein mit Fleisch beladener Kühltransporter, vermutlich durch verrutschte Ladung, welcher die Hintertüren des Transporters nicht mehr Stand hielten, gleich tonnenweise Fleischwaren, die dann mitten auf der Dauchinger Straße landeten.

Selbst riesige Lkw nutzen den schmalen Lindenweg als Umfahrung für die Unfallstelle. | Bild: Bantle, Albert

Die Dauchinger Straße war mehrere Stunden an der Unfallstelle, die nur wenige hundert Meter vor dem Niedereschacher Gewerbegebiet liegt, nicht mehr passierbar. Bis zum Eintreffen der verständigten Polizei herrschte rund um die Unfallstelle ein großes Verkehrschaos.

Weg eigentlich zu schmal

Vor allem Lastwagen, welche die Betriebe im Gewerbegebiet ansteuerten, stauten sich und versuchten durch Wendemanöver oder durch die Befahrung des für Lastwagen eigentlich zu schmalen Lindenweges die Unfallstelle zu umfahren.

Fleisch muss vernichtet werden

Ein Glück war wohl, dass die Dauchinger Straße in Richtung Dauchingen und von Dauchingen kommend, derzeit wegen Tiefbauarbeiten in Dauchingen für den Verkehr gesperrt ist und deshalb nicht so stark wie üblich befahren war. Ansonsten wäre das Verkehrschaos noch viel größer gewesen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist nicht bekannt.

Durch die unterbrochene Kühltheke dürfte es wohl so sein, dass selbst das noch auf der Ladefläche befindliche Fleisch nicht mehr in der Lebensmittelkette landen darf, ebenso wenig wie das Fleisch auf der Straße.

Neben der Polizei waren auch zuständigen Ämter des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis mir dem Unfall befasst.