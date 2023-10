Mit der offiziell eröffneten Niedereschacher Kulturrunde kann die Gemeinde mit einem neuen kulturell-touristischen Höhepunkt in Form eines Premiumwanderweges in der Kategorie „Entdeckertour“ aufwarten. Eine stattliche Schar von rund 50 Wanderbegeisterten war zum Sektempfang gekommen, zu dem die Gemeinde an den Startpunkt, an die Eschachbrücke an der Kulturfabrik, eingeladen hatte, um im Anschluss mit Bürgermeister Martin Ragg und dem Initiator des Wanderweges, Walter Kubas, die Kulturrunde erstmals bis nach Sinkingen zum Taubenmarkt mit Mittagsrast – und wer dann noch Lust und Kraft hatte, die komplette Strecke über 12,5 Kilometer wieder zurück nach Niedereschach – zu erwandern.

Nach den Grußworten von Bürgermeister Martin Ragg und Michael Braun, Leiter Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus vom Landratsamt Schwarzwald-Baar, und den Erläuterungen zum Premiumwanderweg von dessen Initiator Walter Kubas, machten sich die Wanderschar auch schon auf den Weg entlang der Eschach und durch das kurz vor der Eröffnung gerade noch fertig gewordene Eingangsportal – ein schmucker Blickfang, der in Gemeinschaftsproduktion von Mitarbeitern des Bauhofs und den Soldaten der Niedereschacher Patenkompanie errichtet worden war – zum neu geschaffenen Eschachpfad mit seinen idyllischen Ruhebänken und sogar einem Schwätzbänkle.

Danach ging es steil bergauf über den von der Patenkompanie wieder instandgesetzten Serpentinenweg und dann über den Schloßhof an der Fischbacher Straße zum Einstiegspunkt des ebenfalls von der Patenkompanie eingerichteten Römerpfades im Bubenholz weiter zum Römerbad und zum römischen Gutshof. Durch blühende Wiesenlandschaften mit Ausblicken bis Weiler und ins Glasbachtal am Bantlehof vorbei, ebenfalls Teil des Kulturpfades, erreichte man schließlich Sinkingen, wo man sich auf dem Taubenmarkt noch mit frischem Brot, Eiern, Weintrauben oder auch Midgard-Met eindecken konnte, mit ausgiebiger Mittagsrast im Gasthaus „Kreuz“ oder auch einer inneren Einkehr in der Sinkinger Kapelle mit der berühmten Schwarzen Madonna.

Frisch gestärkt ging es dann für diejenigen, die noch genügend Reserven oder neue getankt hatten, im letzten Teil der kompletten Runde dann weiter über die Stiegelegasse zurück ins Teufental und vorbei am Teufensee inmitten des Landschaftsschutzgebietes Teufental hinauf in Richtung Flözlinger Gemarkung. Die letzte Etappe führte zur Wassertretstelle und der Mariengrotte in Horgen und von dort wieder zurück nach Niedereschach.

Zur offiziellen Eröffnung der Niedereschacher Kulturrunde hatte Bürgermeister Martin Ragg zahlreiche Förderer und Unterstützer des Kulturpfades aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Schwarzwald- und Schwäbischem Albverein, der Patenkompanie aus Donaueschingen und der Sozialen Drehscheibe Niedereschach begrüßt. Sein Dank galt vor allem aber dem Initiator der Kulturrunde, Walter Kubas, dem es gelungen sei, durch eine unglaubliche Motivationskampagne für diesen Rundwanderweg das Interesse vieler Bürger und vor allem der vielen Organisationen und helfender Hände zu wecken, die alle mitgeholfen hätten, angefangen vom Anbringen der über 200 Hinweisschilder entlang der Strecke bis zum Erstellen der Informationstafeln und der Ruhebänke, dieses Vorhaben zu einem glücklichen Ende zu bringen.

Aber auch nur durch die sprichwörtliche Hartnäckigkeit seines „Kollegen im Ruhestand“ Walter Kubas, wie dies Michael Braun, Leiter der Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus vom Landratsamt Schwarzwald-Baar, im Anschluss bestätigte. Auch nach mehreren Fehlschlägen habe Kubas nicht lockergelassen, bis dieser Qualitätswanderweg als inzwischen 37. Rundwandertour im Wanderparadies Schwarzwald und Alb als gemeinsames Projekt der Landkreise Schwarzwald Baar und Rottweil zur Umsetzung gekommen sei.